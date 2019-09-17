إبراهيم بقال سراج: حكومة ووزراء “قحت” حبال بلا بقر ومملكة بلا ملك .. !!

✍ في المثل العربي الشائع الذي يقول ” تمخض الجمل فولد فأرا ” والصحيح ” تمخض الجبل وليس الجمل أي أن الجبل الكبير يخرج من أحد شقوقه فأر صغير فكأن الجبل العظيم أنجب هذا الفأر الصغير ! .. وهذا المثل يضرب لمن يتوقع منه الكثير لكنه يأتي بالشئ القليل والحقير الذي لا يتناسب مع حجمه الحقيقي أو المتوهم ! كالقط الذي يتوهم أنه أسد او النعجة التي تلبس جلد الأسد وهكذا سرعان ما أتضح حقيقة توهم قحت في أقل من شهر من عمر حكومة مدنياو أتضح زيف هؤلاء وظهروا علي حقيقتهم ، حكومة ولدت ميتة ودون الطموح ومخيبة للآمال ولا ترتقي هذه الحكومة لمستوي قطرة دم واحدة من دماء الشباب الذين ضحوا لإجل أحزاب البغئ واليسار والشيوعين .
🔅✍ وزيرة الخارجية في لقاء تلفزيوني تقرأ الإجابات من ورقة وكأن الإسئلة مكتوبة ومحلولة جاهزة ومع ذلك لم تقرأ الوزيرة الإجابات الصحيحة فكان مستواها ضعيفة وأقل من الضعيف وهذه وأحدة من نماذج وزراء قحت ، وزير العدل نصر الدين ينتقد دساتير السودان القديمة لأنها تنحاز للدين الإسلامي ويقول أن هذه ” مشكلة ” ونسي أنه وزير بحكومة فترة إتتقالية وليست حكومة منتخبة ديمقراطيا وهذا نموذج لوزير من قحت ، وزيرة التعليم العالي تخرج وتقف في وقفة إحتجاجية داخل وزارتها وترفع لافتة ضد الحكومة وهي وزيرة في الحكومة هذه إيضا وأحدة من نماذج وزراء قحت ، مجلس السيادة يشارك في مواكب مليونية القضاء ويخرج ممثليين من المجلس السيادي لإستلام مذكرة لتسليمه لمجلس السيادة ، عائشة إستلمت المذكرة وسلمتها لتاور و صديق تاور أستنكر الموكب في الصحف ولكنه خرج وأستقبل الموكب وخاطب الحشد ،، هكذا مستوي حكام قحت فهم لا يدرون بأنهم لا يدرون ؟
🔅✍ وزير الدين شايت دفاري وخارم بارم ويتخبط هنا وهناك وما عارف نفسه بعمل في شنو ؟ أحيانا يمثل نفسه وزير عدل ومرة أخري وزير تعليم وأحيانا ينصب نفسه قاضيا وهكذا يلف ويدور إلي أن تنتهي الفترة الإنتقالية الثلاثة أشهر ، وزيرة التربية والتعليم قالت أن المذاهب الإربعة مزعجة بالنسبة لها ، وزير الإعلام لا يستطيع إتخاذ قرار تجاه مدير التلفزيون وقال أن الإمر لا يعنيه وقد يكون الوزير الوحيد ضمن طاقم وزراء قحت يعرف عمله وفعلا مدير التلفزيون وسونا ومجلس الصحافة لا يتبعون مباشرة للوزير بل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فلذلك إصدر حمدوك قرار إعفاء مدير التلفزيون عيساوي ليخلوا لهم الساحة فقط لحذف شعار لا إله ألا الله من التلفزيون القومي .
🔅✍ اذا كان هؤلاء هم مستوي وزراء ” قُحْــــــــت ” واذا كانت هذه هي المدنيااو المنشودة والمطلوبة بأبشر بطول سلامة يا برهان والاتصالات تتبع لوزارة الدفاع وتأجيل الولاة والمجلس التشريعي ل ١٢ شهرا وعسكرية بتوهم مدنياو وقرارات حمدوك بإيقاف التعينات والترقيات والتنقلات والإنتداب ينطبق هذا القرار علي القادمين من قحت وهي مشكلة تواجه كل كادر الوزراء الجدد ولا يستطيع إي وزير منهم تعيين حتي سكرتير خاص له ، زيارة المجلس السيادي لبورتسودان برئاسة الفريق أول حميدتي وبقية السيادي من المدنيين مرافقون فقط وكذلك زيارة جوبا علي رأس الوفد الفريق حميدتي وبقية المدنيين من السيادي مرافقون ، زيارة الرئيس الإريتري ولقاءه بالبرهان والفريق حميدتي وجلسة الوداع مع حمدوك وإعضاء السيادي من المدنيين يشاهدوا خبر الزيارة من التلفزيون فقط . هكذا هي المدنياااو وهذه هي حكومة ووزراء قحت حبال بلا بقر وزراء ديكور ، وشماعة الفشل غدا سيقولون الدولة العميقة والكيزان ما خلونا نشتغل والكيزان موجودين في كل المؤسسات والبرهان زاتو كوز وحميدتي و ….. الخ . مدنيااااو ، مدنيااااو . مدنيااااو
🔅✍ عندما قتل جساس إبن مرة كليبا إبن ربيعة وإستولي علي الملك وطغي وتجبر في الملك وهو كان يربي إبن كليب بن ربيعة في بيته وإسمه الجرو ولكنه كان قد غير إسمه إلي ” هجرس إبن شاليش ” كي لا يعرف الولد أصله وعندما كبر هجرس وعرف أنه ليس إبن شاليش وأنه الجرو بن كليب إبن ربيعة وعرف أن جساس قتل اباه وإستولي علي العرش قرر إستعادة ملك إبيه .. فقال مرة إبن جحد لأبنه جساس ” إعرض الملك علي هجرس وقل له انه نجعله ملكا علينا وحين نعلن في العرب أن إبن كليب معنا وإعطيناه ملك إبيه ينقسم جيش الزير سالم الي نصفين ويكاد لا يتبعه الا الثلث أو أقل وينفض كل إتباعه من حوله ويصبح بلا سند ،، ونعطي الملك للجرو إبن كليب وماذا يستطيع أن يفعل إي ملك إذا كان من حوله من يأثر إرادته ويوجه رغباته ؟ وهكذا ستكون قحت مملكة بلا ملك .
🔅✍ بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج
✍ الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 م
صحيفة الصيحة
2 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/09/18 at 12:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
لقد أسمعت إذ ناديت حيا
ولكن لاحياة لمن تنادي..
عبدول بشري
2019/09/18 at 12:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحمد لله المدنية منحت امثالك الحرية. حرية ان تقول ما تشاء دون خوف من امنجية او كتائب ظل او دفاع وهمي او شعبي سيان وكفي.