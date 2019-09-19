ميزة ثورية من “غوغل” .. يمكنكم الآن البحث عن معلومة داخل فيديو!

أعلنت شركة التكنولوجيا “غوغل” عن تحديث جديد حول كيفية تعاملها مع مقاطع الفيديو في نتائج البحث. وبدلاً من الاكتفاء بسرد مقاطع الفيديو ذات الصلة في صفحة نتائج البحث، ستقوم “غوغل” أيضاً بعرض الأجزاء الأكثر صلة في قلب مقاطع الفيديو الأطول.
وفي نتائج البحث، ستتمكنون من رؤية روابط مباشرة إلى الأجزاء المختلفة من الفيديو والنقر عليها، والتي ستنقلكم مباشرةً إلى هذا الجزء من الفيديو.
وكتب مسؤول في “غوغل” عبر المدونة الرسمية: “كما عملنا على جعل أنواع المعلومات الأخرى سهلة الوصول، نقوم بتطوير طرق جديدة لفهم محتوى الفيديو وتنظيمه في البحث لجعله أكثر فائدة”.
ولإنجاح هذا العمل، يتعين على منشئي المحتوى أولاً ترميز مقاطع الفيديو الخاصة بهم بإشارات مرجعية للمقاطع المحددة التي يريدون إبرازها، بغض النظر عن المنصة التي يشتغلون عليها.
وهذه الميزة لن تكون متاحة فقط لمنشئي المحتوى في “يوتيوب”، بل تتعاون “غوغل” أيضاً مع ناشري الفيديو مثل CBS Sports وNDTV، والتي ستبدأ بدورها قريباً في ترميز مقاطع الفيديو الخاصة بها.
العربي الجديد