بلاغ بالقتل العمد ضد المعزول البشير وأمر قبض ضد (قوش)

دونت نيابة أم درمان وسط في السودان بلاغاً بالقتل ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله (قوش) بتهمة القتل العمد.
وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح خلال حديثه في منتدى صحيفة التيار يوم (الخميس)، إنه دون البلاغ ضد المعزول و(قوش) تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالقتل العمد، ونوه إلى أن البلاغ دون ضد (قوش) و الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة قتل (صلاح عبدالوهاب) احد شهداء ثورة ديسمبر، وكشف وجدي عن اصدار النيابة أمر قبض في مواجهة مدير جهاز الأمن السابق صلاح (قوش).
وفي السياق قال صالح إن بعض الضباط في القوات المسلحة سمحوا للثوار بدخول القيادة العامة للجيش لكنه قطع بأن الضباط لم يتلقوا تعليمات من قياداتهم بالسماح للثوار بدخول القيادة وتابع: (الضباط شرفاء لذلك سمحوا للثوار دخول القيادة).
وقال وجدي صالح إن قوى الحرية والتغيير ستشرع في تقييد بلاغات في مواجهة رموز النظام البائد بالتنسيق مع النيابة العامة وتابع: “سوف نقاضي رموز النظام بما فيهم صلاح قوش”.
الخرطوم: باج نيوز