اتهامات لوزيرة التعليم العالي بإثارة خطاب الكراهية ضد مدراء الجامعات

أعلن 36 من مدراء الجامعات السودانية، يوم الخميس، تقدمهم باستقالاتهم من مناصبهم، قبيل قرارات متوقعة باقالتهم من المنصب.
وأكد مدير جامعة أمدرمان الإسلامية د. حسن عباس حسن، استقالة 36 من مدراء الجامعات الحكومية من مناصبهم، جراء ما وصفه بخطاب التعبئة والكراهية لوزيرة التعليم العالي في زيارتها الأخيرة للجامعة.
وقال عباس أن البيئة أصبحت غير صالحة لمديري الجامعات، معلناً أنه من ضمن المتقدمين بالاستقالة بجانب نائبه وعدد من عمداء الكليات والاساتذة.
وكشف عن مناخ عدائي خلفه خطاب الوزيرة، محذرا من مهاجمة الطلاب لاساتذتهم في حال استئناف الدراسة.
وتاسف على خطاب الوزيرة وتابع كنا نتمنى فى زيارتها مناقشة وضع التعليم العالي وتحسين ظروف الاستاذ الجامعي.
وطالب أساتذة الجامعات بالاستقالة قبل كنسهم ومسحهم حسب حديثها “حد تعبيره”.
ولفت إلى أن استمرار الدراسة لا يتم الا عبر التوافق والتسامح، كاشفاً عن مساعي إدارته لاستئناف الدراسة بالجامعة، ورهن استمرار الدراسة باستيفاء مطلوبات بيئة التعليم ووضع تقويم لاستقبال الطلاب الجدد الجدد والقدامى الجدد التي تأخرت عام دراسي.
ووصف نائب مدير الجامعة د. ابراهيم خطاب الوزيرة بالمثير للكراهية ووضعه لبذرة الانفصام النفسي داخل مجتمع الجامعة، وتجاوزه الاعراف والتقاليد على مستوى العالم والاقليم، داعيا لعدم تقزيم الثورة بحصرها في إطار محدد.
الخرطوم :باج نيوز