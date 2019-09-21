*من الغباء ما أسقط* !!
إن لله جنودا من ( فيروسات غباء) يصيب بها خصوم شريعته ! بملاحظة سريعة لتصريحات قادة قحت ووزرائها الأجانب !! نعم الأجانب عن الشعب السوداني تطلعاته ، همومه ، شواغله بل الأجانب عن التعرف على مزاجه وتوجهاته الفكرية والوجدانية الغالبة وبنائه النفسي الراسخ .
هل سمعتم تصريحا لوزير قحتاوي يتحدث عن كيف ستعيد حكومته المغتصبة للسلطة والثورة الثقة في النظام المصرفي ؟!
هل سمعتم تصريحا لوزير قحتاوي يتحدث عن كيف ستنقذ حكومته المغتصبة للسلطة والثورة الموسم الزراعي المنذر فشله بغلاء فاحش ومجاعة متحققة ؟!
هل سمعتم تصريحا لوزير قحتاوي يتحدث عن كيف ستنجز حكومته المغتصبة للسلطة والثورة إستقرارا لسعر الصرف؟!
هل سمعتم تصريحا لوزير قحتاوي يتحدث عن كيف ستعالج حكومته المغتصبة للسلطة والثورة أزمة الوقود والخبز والنقود ؟!
هل سمعتم تصريحا لوزير قحتاوي يتحدث عن كيف ستعالج حكومته المغتصبة للسلطة والثورة مشكلة البطالة وتدني الأجور ؟!
كيف كان سيتفاعل معهم الشعب إن هم صرحوا وشمروا لهذه الميادين والشواغل الشعبية ؟! .
لكنهم مضوا في ( غباء مستحكم ) يصدرون للإنقاذ شهادة مدح وإنجاز
وزير عدل قحت ( لا بد من فصل الدين عن الدولة ) وهذا يعني ان الإنقاذ لم تكن تفصل بين الدين والدولة وهذه شهادة إنجاز للإنقاذ لا إدانة وفقا للوجدان الشعبي العام !!
وهذا التصريح من وزير عدل قحت لأنه جاهل بطبيعة الشعب السوداني يظن أن الشعب سيقول له برافووووو عليك لقد قدمت حلا لمشكلتنا الكبرى ومعضلتنا العظمى التي كانت بحاجة إلى قيادة عبقرية مثلك ألم أقل لكم أنهم جهلة بالمزاج الإسلامي العام والمحافظ للشعب السوداني !!
وزير دين قحت ( ندعو اليهود للعودة إلى البلاد ) وهذا يعني أن الإنقاذ لم تكن معنية بعودة اليهود للبلاد لإدراكها للشعور الشعبي العام تجاه مغتصبي أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى وهذه شهادة إنجاز للإنقاذ لا إدانة لجهة سلامة اليهود السودانيين أنفسهم إذا عادوا في ظل أجواء مشحونة بالغضب الشعبي العارم !
وزير دين قحت كان يخاطب شواغل من في الشعب السوداني ؟ كان يخاطب أولويات من وهو يدلي بهذا التصريح ؟!
وزير إعلام قحت ( على أعلى سلم أولوياته كشط لا إله إلا الله من شعار التلفزيون) وهذا ربما نبه الكثيرين على أن شعار تلفزيون الإنقاذ كان لا إله إلا الله وهذه شهادة إنجاز للإنقاذ لا إدانة وفقا للوجدان الشعبي العام المحب للدين والذي هو أقدم من الحركة الإسلامية وجودا وأعمق من أدبياتها رسوخا .
وزيرة تعليم عالي قحت ( المذاهب الأربعة مزعجة ) هذا يعني أن الإنقاذ كانت تحترم المذاهب الأربعة وهذا مزعج بالنسبة لمغتصبي ثورة التغيير وهذه شهادة إنجاز للإنقاذ لا إدانة وفقا للوجدان الشعبي العام المحب للدين فهل كانت تنتظر وزيرة تعليم عالي قحت تصفيقا حارا من قطاعات الشعب الذي تزعم تمثيله بعد تصريحها هذا هل كانت توجهات الشعب العامة مستصحبة عندها وهي تدلي بهذا التصريح أم كانت شواغل أولياء نعمتها من قوى اليسار المتطرف هي المستصحبة ؟!
أكتفي بهذا القدر لأكرر *إن لله جنودا من فيروسات غباء* !!
تصريحات قادة قحت ومدح الإنقاذ
*شهادة إنجاز للإنقاذ بأنا لم تكن تفصل بين الدين والدولة بختم وتوقيع وزير عدل قحت* !
*شهادة إنجاز للإنقاذ بأنها لم تكن معنية بعودة اليهود حفاظا على الشعور الشعبي العام وحفاظا على سلامتهم بختم وتوقيع وزير دين قحت* !.
*شهادة إنجاز للإنقاذ بان شعار تلفزيونها كان لا إله إلا الله بختم وتوقيع وزير إعلام قحت* ! .
*شهادة إنجاز للإنقاذ بأنها كانت تحترم المذاهب الأربعة المزعجة للقحاتة بختم وتوقيع وزيرة تعليم عالي قحت* !.
اللهم زدهم من الغباء كيلا فوق كيل ليعلم الشعب الفرق الكبير بين معركته مع الإنقاذ ومعركة القحاتة مع الإنقاذ !!
*د.محمد علي الجزولي*
*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*
هل سمعتم تصريحا لوزير قحتاوي يتحدث عن كيف ستعالج حكومته المغتصبة للسلطة والثورة أزمة الوقود والخبز ؟!
*من الغباء ما أسقط* !!