“تويتر” يُتيح ميزة إخفاء الردود في الولايات المتحدة واليابان

أطلق “تويتر” ميزة تتيح للمستخدمين إخفاء الردود على تغريداتهم، وبدأ تشغيلها في الولايات المتحدة واليابان. والميزة الجديدة التي كشف عنها الموقع في مارس/آذار الماضي وتمّت تجربتها في كندا، تمنح المستخدم خيار “إخفاء التغريدات” لإخفاء الردود من المستخدمين الآخرين، بدلاً من حظرها.
وبذلك، سيكون المستخدمون الآخرون قادرين على النقر على أداة “عرض التغريدات المخفية”، للاطلاع على التغريدات التي تم إخفاؤها.
وسيسأل “تويتر” المستخدمين إن كانوا يريدون حظر الحساب وليس فقط إخفاء ردوده.
وعند الحديث عنها سابقاً، أثار المغرّدون مخاوف من احتمال إساءة استخدام الميزة الجديدة، مشيرين إلى أنها قد تغلق النقاش أو تمنع الناس من محاسبة السياسيين على المنصة.
وقال تويتر في إعلانه “يخفي الناس في الغالب الردود التي يعتقدون أنها غير ذات صلة أو مسيئة أو غير مفهومة. اعتقد أولئك الذين استخدموا الأداة أنها طريقة مفيدة للتحكم في ما شاهدوه، مثلما حدث عند كتم الكلمات الرئيسية”، مشيراً إلى أنّ اختباره أظهر تجربة أكثر إيجابية للمستخدمين.
وأضاف “تويتر”: “لقد لاحظنا أن الناس كانوا أكثر عرضة لإعادة النظر في تفاعلاتهم عندما كانت تغريداتهم مخفية، إذ قال 27 بالمائة من الأشخاص الذين أخفيت تغريداتهم إنهم سيعيدون النظر في كيفية تفاعلهم مع الآخرين في المستقبل”.
ويقوم “تويتر” بالفعل بإخفاء الردود تلقائيًا عندما يكشف نظامه التغريدات من الحسابات المشبوهة أو ما يسمى بالمتصيّدين.
وتحاول الشركة تطويع برنامجها، وسط شكاوى من أن نموذجها الحالي يمكّن من إساءة الاستخدام وحملات التحرش المنسقة.
العربي الجديد