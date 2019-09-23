“رانيا دخلت تولد خرجت جثة”.. اتهام طبيب نساء بالإهمال

حرر محامٍ وكيلًا عن مقاول بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بلاغًا في النيابة العامة، اتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالإهمال الطبي، عقب دخول زوجته لإجراء عملية ولادة قيصرية وخروجها جثة هامدة.
وتلقى اللواء فاضل فهمي عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ لقسم ميت غمر من النيابة العامة الشكوى المحررة بمعرفة “أحمد م.” محامٍ، وكيلاً عن “رأفت ك.” 58 سنة، مقاول معماري ومقيم بندر ميت غمر لتضرره من الطبيب “أحمد ع.”، أخصائي نساء وتوليد ومقيم ببندر ميت غمر، لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لإبنة موكله “رانيا”، 32 سنة، ربة منزل في تاريخ 29 يوليو 2019، ووفاتها بتاريخ 15 سبتمبر 2019 نتيجة إصابتها بفشل كلوي حاد.
واتهم المقاول في بلاغة المحرر بمعرفة محاميه، الطبيب بالإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة إبنة موكله.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2853 / 2019 إداري قسم ميت غمر، والتي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقة لسماع أقواله.
مصراوي