قوات الدعم السريع وتجليات المبادرات المجتمعية الناصعة في سجل الحراك الوطني

لم تكتفي قوات الدعم السريع بمهامها في حفظ الأمن وحماية الوطن واامواطن بل تجاوزت الفعل العملياتي لتضمخ أياديها بطهارة خدمة الشعب السوداني في الطوارئ والأزمات فزعآ وطنيآ وواجبآ طوعيآ ونخوة إنسانية نادرة نستدل علي سبيل الإنجازات لا الحصر بعض ماتم من جهود جبارة لقوات الدعم السريع فقد ساهمت في مجال التعليم بدعم التعليم بالمدارس شملت 25 مدرسة أساس و10 ثانوي و6 رياض أطفال ، كما تم توزيع 5 آلاف حقيبة مدرسية متكاملة بولاية كسلا ومدارس الخرطوم . كما في مجال العمل الإنساني فقد تم دعم المستشفيات بوجبات جاهزة وعمل عمليات مجانية للمرضى شملت كل من مستشفى بورتسودان ومستشفي ام درمان وتقديم معدات طبية لمستشفى إبراهيم مالك ودور العجزة والمسنين بالإضافة لمشروع الإسعاف المجاني للمواطنين وضمن مبادراتها الطوعية سيرت قوات الدعم السريع عدد من القوافل الإغاثية لمتضرري السيول والأمطار بولاية الخرطوم وولاية النيل الابيض شملت كل من محلية جبل اولياء والريف الشمالي ودرملي وواوستي حيث تم دعم الأسر المتضررة بمواد غذائية ومواد الإيواء من مراتب ومشمعات ومواد صحية وعيادات متنقلة وتم فتح للمجاري وتجفيف للمياه وردم للبرك كما نفذت مبادرة سقيا الحجاج بولاية البحر الأحمر محلية سواكن وذلك تعظيما لشعيرة الحج وأعانة للحجاج على اداء مناسكهم حيث شملت خدمات الضيافة لـ(1274) من حجاج الفوج الأول من ولايات جنوب ووسط دارفور وكسلا والبحر الأحمر، فضلا عن تقديم واجب الضيافة الكاملة ومساعدة الحجاج على حملِ أمتعتهم لظهر الباخرة،المواصلة في تنفيذ مبادرات برنامج سقيا لكل حجاج البحر البالغ عددهم (16.600) في إطار مشروع التواصل الاجتماعي متعدد المحاور بالبحر الأحمر وعلي صعيد السلم والأمن الإجتماعي بين مكونات الشعبية والوطنية فقد أنجزت قوات الدعم السريع مبادرة الصلح والتوعية ببورتسودان لإحتواء النزاع القبلي بين قبيلتي النوبة والبني عامر وتم تنفيذ قافلة صحية لعلاج المصابين والمرضي بولاية البحر الأحمر وفي نطاق الدعم الرياضي والإجتماعي دعمت قوات الدعم السريع الإتحادات والأندية الرياضية بمعدات رياضية لأكثر من 50 رابطة للبراعم والناشئين ببحري و250 فريق كرة قدم هذه المنظومة كل يوم تثبث أنها الأجدر والأكفء في كل مساحات السودان خيرآ ونماء تسابق الفعل وتهاجم مواطن الضعف لتسده بقوة وهمة شبابها المتجردين وهاهي تطلق حملة مكافحة نواقل الأمراض بالتعاون مع حكومة ولاية الخرطوم وهاهو والي الخرطوم المكلف يشهد أكبر حملة تنظمها قوات الدعم السريع ومنظمات دولية ووطنية حضورآ تشارك في الحملة الصحية لمكافحة نواقل الأمراض لقوات الدعم السريع بالخرطوم ومن جانبه الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع يثمن مشاركة شركاء المسئولية المجمتعية في حملة مكافحة نواقل الأمراض وأبدي ناشطون في مجال العمل الطوعي إشادتهم بادوار قوات الدعم السريع في مجال العمل الإنساني والصحي لترقية بيئة المجتمع من أجل مجتمع معافي صحياً قوات الدعم السريع تقطع وعدآ بمكافحة نواقل الامراض من خلال الحملة الصحية كبرى بأحياء وشوارع الخرطوم وحتي خبراء الصحة والبيئة يؤكدون فعالية حملة قوات الدعم السريع لمكافحةنواقل الامراض تاتي في إطار تلافي التلوث البيئي المسبب للأمراض والوبائيات وقبلت قوات الدعم السريع التحديوهي تواجه أكبر مهدد لصحة إنسانب ولاية بتدشينها الحملة بقاعة الصداقة بالخرطوم فكانت مكتملت الأركان و شملت حملة المكافحة لنواقل الأمراض برنامجا توعويا وتثقيفيا بمراكز الشباب وطــلاب المدارس بالولاية مؤشرات تفاعلية كبيرة وسط مواطني الخرطوم لإنطلاق الحملة وأرتال من مركبات قوات الدعم السريع تجوب شوارع الخرطوم في إطار مبادرتها في الحملة الصحية والبيئيةالضخمة والتي صممت بعد دراسة الحياة الصحية والتحديات التي تواجه مواطن الولاية خاصة في هذه الفترة والشوارع مليئة بالمياه الراكضة والباعوضة يسد الأفق وكذلك الذباب في زمن فصل الخريف فكان لابد من مبادرة عمل علي تخفيف مسببات الأمراض المنقولة من هذه الأفات الحشرية برش البرك والمستنقعات في الشوارع والمنازل علي مستوي محليات الخرطوم السبعة ولمدة خمسة عشر يومآ تتحرك قوات الدعم السريع بلا كل أوملل لتنجز هذا المشروع الذي يساهم في إستقرار الأمن الوقائي والصحي للمواطنيين والتقليقل من خطورة الأمراض المستوطنة لينعم إنسان الخرطوم بحياة صحية وعافية بدنية تمكنه من مسايرة العطاء في مسيرة بناء وطن معافي من جميع الأمراض السياسية والمجتمعية والإقتصادية ليبلغ غايات التقدم والنهضة والإستقرار”.
بقلم : زكريا الرهيد