الجبهة الثورية تنتخب مناوي نائباً للرئيس

انتخبت الجبهة الثورية، أمس، رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي نائبًا لرئيس الجبهة بجانب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار.
وقال رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحيى لـ (باج نيوز)، إن انتخاب مناوي يأتي في إطار استكمال البناء التنظيمي للجبهة، لافتًا إلى انتخاب التوم هجو رئيس للمجلس التشريعي للجبهة.
في السياق، أكد القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو، أن اجتماعات القاهرة ستناقش الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة، مبينة أنهم متفائلون بالخروج بنتائج إيجابية في توحيد الرؤى التفاوضية.
وكشف هجو لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن عقد اجتماع لنداء السودان نهاية سبتمبر الجاري عقب اجتماعات الجبهة الثورية بالقاهرة، مبيناً أن اجتماعات الثورية بالقاهرة تأتي في إطار الدعم والمساندة من مصر باعتبارها رئيساً للاتحاد الإفريقي.
صحيفة السوداني