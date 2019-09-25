مهند الشيخ: حتي لاننسى

في عهد حكم المؤتمر الوطني فتحت دور الحزب الشيوعي في كل انحاء السودان ومارسوا نشاطهم العلني وعقدوا مؤتمرهم العام في قاعة الصداقة وفتح مركزهم العام في ضاحية الخرطوم ٢ وصدرت صحيفة الميدان وصوبت قياداته اقسى الإنتقادات جهارا نهارا ولم يطالب أحد بحل الشيوعي او اغلاق دوره وفي عهد حكم المؤتمر الوطني فتحت دور المؤتمر السوداني في الخرطوم والنهود والقضارف والفولة وعقدت ثلاثة مؤتمرات اختير ابراهيم الشيخ وخلفه عمر الدقير وتوالت المؤتمرات الصحفية لقياداته تنتقد النظام وقياداته علنا في روابع النهار وفي أماسي الخرطوم واصدر حزب المؤتمر السوداني صحيفة تنتقد كل حروفها الحكومة وكتابها النظام ولم يتم اغلاق داره او طالب احد من الوطني او الحكومة بحل المؤتمر السوداني وفي عهد حكومة المؤتمر الوطني ورئيسه عمر البشير صدر ت الأحكام ببرائه عاصم عمر وبطلان قرارت الحكومة ولم يشكك الَوطني في نزاهة القضاة ولم يطعنو في ذمة قاضي وواصل محمد عصمت عمله في بنك السودان حتي وصل الى مدير فرع بنك السودان في الخرطوم في عهد المؤتمر الوطني قذفت الجماهير الغاضبة الحجارة بدار حزب الامة على البروفسير ابراهيم غندور نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس ولم يطالب الحزب او القصر بحل حزب الأمة اومنع نشاطه وفي عهد المؤتمر الوطني فازت قائمه التحالف باتحاد طلاب جامعة الخرطوم وتقدم محمد الحسن التعايشي رئيسا للإتحاد ومحمد الفكي امينا عاما ولم يصدر قرار من السلطة بحل الإتحاد او إغلاق الجامعة وفي عهد المؤتمر الوطني كان عضو مجلس السيادة محمد الفكي يكتب في صحف الخرطوم ناقدا للنظام في صحف تصدر وتمول من ثدي الإنقاذ ولم يحظر او يمنع ود الفكي من السفر وعندما صعد الفكي وفي عهدحكم المؤتمر الوطني ظل التدخل الرئاسي حاضرا بالعفو والتوجيه بالعفو واطلاق السراح فورا وفي عهد التحالف بين الشيوعي والسوداني والاتحادي اغلق دور الوطني في جميع الولايات وفي عهد حكم التحالف بين الشيوعي والمؤتمر السوداني والأمة تتابعت الدعوات لحجز واعتقال قيادات المؤتمر الوطني وفي عهد حكم تحالف الشيوعي والمؤتمر السوداني والأمة منعت ونزعت ابسط الحقوق من معتقلي المؤتمر الوطني وتدافعت الدعوات من الحكام للمطالبة بحل الوطني وحظره من حتي حق الإحتجاج والتجمع للمطالبة باطلاق سراح قياداته وفي عهد حكم تحالف الشيوعي والمؤتمر السوداني وحزب الأمة منع المعتقل ابوهريرة حسين من حق العلاج لعينيه خارج السودان رغما عن ان أغلب من يقودون الحراك الثوري من قيادات الأحزاب المعارضة خرجوا للعلاج وهم مطلوبون من الأجهزة الأمنية ومنحو حق السفر للعلاج َوالمعارضه عبر مطار الخرطوم والفرق متروك لمن يعقل أو يشتم كاتب السطور…..
مهند الشيخ