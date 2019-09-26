ياقحت شدوا حيلكم وبطلوا البطبطة ادارة الدولة ليست كادارة ساحة الإعتصام

شاهدنا خلال اليومين الماضيين عدد من الفديوهات التي تزعم ان هناك دولة عميقة تقوم بشراء الوقود وتسكبه في النيل لتعميق ازمة الوقود حسب تعبير الوصف المصاحب للفديو،، وفيديو اخر لشخص يمتطي عربة فارهة يقوم بتوزيع الاموال دون حسيب او رقيب لأصحاب الحافلات والبصات ويدعوهم لعدم نقل الجمهور..
نقول ونحن أبناء السودان الشرفاء.. هذا ليس اسلوب الدولة العميقة التي تزعمون الدولة العميقة ياسادتي لو اختارت التخريب وضرب معاش الناس لفعلت لانها تعلم مفاتيح أشد ايلاما وأكثر امضاء واوقع اثر.
ايها القحاته بدلا ان تكرسوا اهتمامكم في خداع الناس وخلق مبررات فشلكم اهتموا بدراسة الازمة واستفيدوا من التجارب السابقة في إدارتها وقولوا للناس ان فاتورة الحكم يجب أن تدفع لمن جاء بكم الي سدة الحكم لاحرج في ذلك.
ايها القحاته لقد خلت الدولة العميقة المزعومة بينكم وبين الشعب السوداني منذ أن اختارت المعارضة المساندة المستنيرة التي تحافظ علي الوطن وأمن مواطنيه دون أن يعتريها شك في انكم فاشلون حتي في صياغة القرارات التي اقصيتم بها الشرفاء من موقع القيادة في الخدمة المدنية فضلا عن الضعف البين الذي بدأت تلوح تباشيره في ادارتكم للازمات.
ايها القحاته اعلموا ان ادارة الدولة ليس عبثا وان ادارة امر الشعب السوداني ومصالحه ومعاشه لم تكن يوما من الايام محل مزايدات وهذاه هي القيم والأخلاق التي تتعامل بها معكم الدولة العميقة التي تعلقون عليها فشلكم حتي الان.
ايها القحاته اتركوا الاسد في عرينه ولا تتحرشوا به ارجوكم لكي يسع الوطن الجميع وتحملوا مسولياتكم … فادارة الدولة ليست كادارة ساحة الإعتصام… ولا نامت أعين الجبناء.
محمد احمد كبوش
كردفان
1 التعليقات
الزعيم
2019/09/26 at 11:58 م (UTC 2) رابط التعليق
من مواطن مستقل همه أمن البلاد والعباد
اقول له
كفيت و وفيت
وكلام وطني خالص وفيه غيره علي الوطن والمواطن..رغم اختلاف المشرق…..برافو عليك….من اي درك سحيق جاء هولاء القوم…الا من رحم ربي