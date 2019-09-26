عمر قرافي: عندما كنا نقول الكيزان فاسدين وتجار دين كان معظم النشطاء يا كيزان يا نائمين في أحضان الكيزان

كلام مافي ليهو داعي لكنو مهم :
أولا أعوذ بالله من كلمة انا ولا أحبها ابدا ولكنها مرات ضرورية…. لست مهتما بالرد على من يقول عني أنني كوز لمجرد أنني انتقد القحاحتة المواهيم الذين تلاعبوا بالوثيقة وجاءوا بالمحاصصة وخانوا عهود الثورة لأنو سكان بلوتو بل وكل المجرة ذاتو بيعرفوا انو مافي زول بيكره الكيزان في هذا الكون اكتر مني انا ومافي زول بيعاديهم اكتر مني انا ومافي زول واجههم في الجيش في مجدهم اكتر مني انا ودونكم ناس الجيش اسالوهم… ومافي زول اتضرر منهم في اسرتو وشغلو ومستقبلو اكتر مني انا ولو في يجي نعمل جرد حساب….. أنا الكيزان كانو سبب في انو ما ياخدوني مساعد تدريس في جامعة كرري رغم نتيجتي المتميزة في هندسة الطيران …… وانا ايضا كانو سبب بعد قدر الله عز وجل في وفاة اعز انسان لي في الدنيا دي في وقتو داك ومافي داعي احكي وكانو سبب في انهم نزلوني من الجيش في ٢٠٠٨ وانا ضابط مدرب مميز في الكلية الجوية السودانية وبي سببهم دخلت محاكمات سياسية وعسكرية كتيرة جدا لمن اشتهرت في الجيش باسم الملا عمر من كترة صراعي معاهم واخر محاكمة كانت سبب في نزولي لانو شتمت الحرامي الكبير بشة واتهمتو بالفساد في مقالات وقصائد سياسية نشرت في سودانيز او لاين في عام ٢٠٠٧ م وكنت بنشر بي اسمي الثلاثي وانا ضابط في الجيش برتبة نقيب مهندس …وايضا كانو سبب في رفض تعييني في أكاديمية هاي لفل التابعة للتصنيع الحربي بعقد رسمي لنفس السبب ولذلك قدمت استقالتي منها لانو العقد كان استنزاف بس ليستفيدوا من خبرتك في تدريب الطيران ولكن بلا مخصصات… ولمن قررت اسلك طريقي العصامي لوحدي في التدريب دون الاستعانة باحد لم يتركوني في حالي وأصبحوا يرسلون لي كلابهم الي المركز وكنت كل أسبوعين بطرد واحد أو بطقطقوا لامن قنعوا مني واوعزوا لمؤسساتهم فكانوا لا يتعاونون مع مركز الثريا ابدا وفي مرة من المرات شركة كبيرة من شركاتهم أخطأت ورعت لينا مؤتمر فاخطروها بالانسحاب فانسحبت قبل المؤتمر بيوم واحد مما تسبب لي في خسائر اضطررت فيها لبيع منزل أولادي الوحيد لتغطية خسارات المؤتمر التي بلغت حينها ٣٠٠ مليون وكانت تعادل مليار حاليا وكان فيه ضيوف من ١٢ دولة ومعمول باسم السودان وكان الأول من نوعه عربيا .. ما تبقوا مواهيم ساي أي زول يقول كلام ما بيعجبكم تلصقوا ليهو تهم فارغة…..
عندنا ثورة مهرناها بالدماء وقناعتنا انها لم تحقق أهدافها حتى الآن…….. لا بنجاملكم ولا بنسكت ليكم والماعجبوا يجيني هنا في بورتسودان اوصف ليهم البحر يشرب لامن يروى والبيعرفنا بيعرف رجالتنا في مواجهة بني كويزة ولا فخر…….اقولها بصوت واضح لمن كنا بنقول الكيزان فاسدين وتجار دين وماسونيين كان معظم النشطاء الهسي ديل يا كيزان يا نائمين في أحضان الكيزان وكذلك القحاحتة كانو متحالفين مع الكيزان…….وسبحان الله ولحسن حظي أشهر النشطاء الهسي ديل كانو ناس بعرفهم زمان وممكن تسألوهم ولمتنا صراعات سياسية وبعضهم يدافع عن فساد الانقاذ .. الحمد لله صراعي مع الكيزان صراع قديم استمر لأكثر من ٢٥ سنة وشمل جميع مراحل الشباب وكنت بحمد الله مؤسس معارضة الكيزان في جامعة كرري وبي سبب الكلام حلقت ما يقارب ال ٢٥ صلعة واعتقلت عسكريا في السجن الحربي واتحاكمت وانا طالب عسكري اكثر من ٦ مرات وكلها اسباب سياسية وبالمناسبة كنت اول طالب حربي يعتقل في السجن الحربي لأسباب سياسية في تاريخ الكلية الحربية … ودونكم ناس الدفعة الأولى في كرري اسالوهم…..
الحصة وطن يا شباب خلونا بدل نتكلم عن أنفسنا نتكلم عن الوطن…….ودي آخر مرة اكتب عن نفسي واعتذر ليكم فلقد عودتكم بانو نحن ولا شي والصح نكتب عن الشهداء بس ولكن نسوي شنو مع الجداد الما بيفهم الفاكنو لينا دة….نحن ما عرفنا الثورة بعد ديسمبر…. نحن ثوار من ٩٤ لمن كنا بندق الركن في جامعة السودان وشلنا ثورتنا معانا جامعة كرري وبحمد الله اول مستجد في الدفعة ٤٥ كلية يطلعو الفهامة عشان درش حكمدارو الكوز الفي الدفعة ٤٤……
بث خلاث…… متنهي
لو دايرين شاهد اسالو اخواني….
عمر أرباب
أسعد التاي
راشد عبد القادر
وجدي صلاح
محمد الحسن ابن عوف
اسالو ناس التقانة من الدفعة ١ الي الدفعة ٥……
كفاكم ولا ازيدكم………
بقلم
عمر قرافي
نقيب مهندس متقاعد بسبب تصنيف سياسي…..
حاليا لو ادوني عشرة مليار ما برجع الجيش انتهى…