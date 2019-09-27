تصريحات إيجابية لرئيس الوزراء حمدوك (لن يتعرض أي صحفي سوداني في العهد الجديد للقمع والسجن) ..حمدوك وقع أول أمس بنيويورك علي التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام ..
في الخرطوم هاتف وزير الإعلام مدير مكتب قناة الحرة معتذرا عما بدر من بعض الأجهزة الأمنية التي صادرت كاميرا القناة ومنعت مصورها من توثيق صفوف البنزين التي تمددت بطول الطرقات داخل العاصمة ..
مبادرة تستحق الإشادة ..وتصريح مهم في وقت معقد ..
ستواجه حكومة حمدوك صحافة ورقية ناقدة ووسائل تواصل إجتماعي لن تتوقف عن رصد الشاردة والواردة ..
الجهة الوحيدة التي لن تحتمل حرية الصحافة هي قوي الحرية والتغيير وأنصارها في الفضاء الإسفيري!!
عبد الماجد عبد الحميد