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مدارات, منوعات

2019/09/29

2019/09/29


فيديو: في فيديو حزين الوزيرة “ولاء البوشي” تبكي بحرقه وتقول .. الشهيد “عبدالعظيم” ساعدني


ولاء عصام البوشي

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انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي وهي تلقي كلمة أمام النصب التذكاري للشهيد عبدالعظيم في العباسية امدرمان .

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) ابتدرت الوزيرة حديثها بهتاف “شهدانا ما ماتو عايشين مع الثوار” حيث قالت : (الكلام ده أنا دائماً بكررو , ما ماتو ليه ؟ لانو هم بدأو طريق ونحن لازم نواصلو” .

وأضافت وهي تبكي : ( نحن فقدنا خيرة شبابنا , وأنا شخصياً الشهيد “عبدالعظيم” ساعدني) , وأكملت الوزيرة حديثها عن الشهداء بالدموع وصوت حزين في مشهد تأثر له جميع الحاضرين .

الخرطوم (كوش نيوز)

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