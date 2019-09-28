فيديو: في فيديو حزين الوزيرة “ولاء البوشي” تبكي بحرقه وتقول .. الشهيد “عبدالعظيم” ساعدني

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي وهي تلقي كلمة أمام النصب التذكاري للشهيد عبدالعظيم في العباسية امدرمان .
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) ابتدرت الوزيرة حديثها بهتاف “شهدانا ما ماتو عايشين مع الثوار” حيث قالت : (الكلام ده أنا دائماً بكررو , ما ماتو ليه ؟ لانو هم بدأو طريق ونحن لازم نواصلو” .
وأضافت وهي تبكي : ( نحن فقدنا خيرة شبابنا , وأنا شخصياً الشهيد “عبدالعظيم” ساعدني) , وأكملت الوزيرة حديثها عن الشهداء بالدموع وصوت حزين في مشهد تأثر له جميع الحاضرين .
الخرطوم (كوش نيوز)