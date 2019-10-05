حسن يوسف يكشف أسرار قصة حبه لشمس البارودي.. ويروي موقف أرادت بعده ترك التمثيل!

كشف الفنان حسن يوسف عن كواليس قصة حبه بالفنانة شمس البارودي، قائلا إنهما تزوجا عام 1972م، وأنجبا 4 أبناء، هم: ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله.
وأضاف “يوسف” في لقاء قديم أجراه مع المذيعة إنجي علي على قناة نايل سينما: “فضلت متلطم لحد ما شفت شمس، شفت فيها كل المواصفات الحلوة، ولاقيت المظهر مبهر، وكانت ملقبة في ذلك الوقت بجميلة الجميلات، وكان لها قوام ما شاء الله، الله أكبر”.
وأوضح أنه عندما قرر التقدم لخطبتها، كانَا وقتها يصوران فيلماً في سوريا، ولأنها سورية الأصل تقابل هناك مع أبناء عمها وطلب يدها منهم.
وتابع: “تزوجنا في فبراير 1972، وكي يستمر زواج لنهاية العمر، يجب على المرأة أن يكون عليها عبء أكثر من الرجل، فعندما تزوجتها كانت في قمة تألقها ومنتجين مصر كلهم متعاقدين معها، ولكنني كنت طلبت منها شيء وهو أننا بعد الزواج لن تمثل إلا أمامي، ووجدتها وافقت وقالت لي إذا أردت أن أترك التمثيل سأتركه”.
وتحدث “يوسف” عن بعض المواقف بينهما، قائلا إن شمس وجدته في فترة ناقصًا في الوزن فسألته عن السبب، فأجابها أنه لا يحب أن يأكل سوى من يدها، ولكنه لا يريد أن يضغط عليها بسبب عملها ورعاية الأبناء.
وأكد أن بعد هذا الحديث وجدها حريصة على دخول المطبخ وطهي الطعام بنفسها.
صحيفة المرصد