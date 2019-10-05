الفرق بين الشيخ عبد الحي يوسف وبين مهران ماهر كالفرق بين حازم ابو اسماعيل وبرهومي حزب النور

الحملة الشعواء على الشيخ عبد الحي يوسف الدعوات لاعتقاله ومحاكمته رغم انه لم يحل دما” ولم يدعو للعنف على الاطلاق لكنه تحدث بشكل مباشر عن حكومة الحرية والتغير وعن نهايات غاياتها …
الشيخ عبد الحي رغم اختلافي مع جزء كبير مما يحمله من افكار الا انه شخصية متسقة وجادة فيما تحمل من مشروع …
قحت تميز جيدا تعرف انها تتعامل في الشيخ عبد الحي مع شخص جاد في فكرته لذلك لابد من اسكات صوته بالهجوم عليه واطلاق الشائعات حوله بلا سقف فتمس عرضه وذاته وماله …
اتذكر جيدا كيف تعرض ذو النون للهجوم داخل اعتصام القيادة وكان يمكن قتله من قبل عناصر قحت في الميدان وشاهدت الاعتداءات التي طالت شباب حزب التحرير الذين قاموا بتوزيع منشورات فكرية للحزب رغم دعم الحزب للخط والمسار الثوري منذ البداية وقبل الوصول حتى لمرحلة اعتصام القيادة وهنا ايضا قحت كان تعرف ان ذو النون خصم حقيقي ووجود منصة له داخل ميدان الاعتصام امر في غاية الخطورة سيكون ضدها مستقبلا وقحت ايضا تعرف انها تتعامل في حزب التحرير ما نموذج فكري جاد له مضامين مناوئة فان تم السماح له بالانتشار في القيادة فان ذلك سيكون له اثار سالبة مستقبلا …
في مصر كان هنالك نماذج لدعاة سلفيين منهم على سبيل المثال لا الحصر حازم ابو اسماعيل ونموذج اخر هو برهومي ، عندما رتب السيسي لانقلابه كان يعرف ان احدهما داعية متسق وان الاخر اداة مصنوعة من حلفائه بغرض دعمه لذلك كانت النتيجة بعد انقلاب السيسي على حكم الاخوان دخول حازم ابو اسماعيل للسجن وبقاء برهومي في الخارج داعيا لتحكيم شرع الله ويسمح له السيسي بضرورة الحديث عن تطبيق الشرع ودحض حجج العلمانية وكل ذلك دون ان يقلق السيسي والعلمانية المساندة له في مصر من ما بعد السلفية المتمثلة في برهومي فهي خلقت لتكون مساندة للسيسي وحكمه وخصما على جماعة الاخوان ومشروعها …
في السودان هنا نموذجين كذلك احدهما مثل حازم ابواسماعيل تدعو اليوم قحت لاعتقاله والتنكيل به واسكات صوته ولا يتحمل له خطبة او تصريح واخر مثل برهومي اطمأنت له قحت العلمانية له فسمحت له بالصلاة في داخل الميدان الذي تسيطر عليه ولم يهاجم في اعلامها ولم تطلق ضده الدعوات ولا الشائعات ويدخل السرور في نفوس العلمانيين السودانيين ويسمح له بدحض حجج العلمنة والحديث عن ضرورة تطبيق شرع الله دون هجوم ولا انفعال لان قحت تعلم انه اداة صممت لتدعمها…
الفرق بين الشيخ عبد الحي يوسف وبين مهران ماهر كالفرق بين حازم ابو اسماعيل وبرهومي حزب النور … اقدر شيخ عبد الحي رغم الخلاف واكن له محبة وتقدير وابغض مهران مثل بغضي لقحت لانه اداة صممت لتسند العلمانية القادمة …
الصديق محمد احمد