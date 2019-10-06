بالصور.. الفنانة ملاذ غازي تثير ضجة واسعة داخل مواقع التواصل بعد ظهورها في حفل غنائي بملابس مثيرة للجدل

أثارت الفنانة السودانية الشابة ملاذ غازي ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك على خلفية ظهورها بملابس مثيرة للجدل حسب ما كتب ناشرو الصور على السوشيال ميديا.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشر ناشطون على عملاق مواقع التواصل صوراً لنجمة برنامج أغاني وأغاني خلال حفل أحيته الأسبوع الماضي وظهرت من خلاله وهي ترتدي فستان قصير أظهر جزء من ساقيها.
وكتب ناشرو الصور على إحدى الصفحات الشهيرة والتي يتابعها أكثر 245 ألف شخص على فيسبوك (مراسي الشوق امس الفنانه ملاذ غازي..البلد دي ماشة علي وين ي عالم).
أزياء المطربة الشابة أثارت جدلاً واسعاً حيث هاجمها الكثيرين ووجهوا لها انتقادات لاذعة, بينما دافع عنها البعض.
ويرى المدافعين عن ملاذ غازي أن المطربة كانت ترتدي “بنطلون” عادي يشابه للون “الطرحة” التي كانت ترتديها لذلك أظهرتها الصور وكأن ساقيها مكشوفتين.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين