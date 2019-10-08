مفرح يشهد ورشة تقييم الحج بالنيل الأبيض

ترأس الدكتور الزين سعد آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض بإدارة الحج والعمرة بالولاية صباح اليوم اجتماع اللجنة التحضيرية لورشة تقييم وتقويم أعمال بعثة حج عام 1440 هجرية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري بقاعة التدريب المستمر بربك، بحضور فتحي مهدي أحمد مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية.
وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بانعقاد الورشة من حيث استقبال الضيوف وإعداد التقرير والمكان والمشاركين في الورشة والإعلام.
وقال المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في تصريح لـ(سونا) إن الورشة يشرفها بالحضور نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف ووفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للحج والعمرة برئاسة عمر مصطفى المدير العام للحج والعمرة وتحت رعاية اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض.
وأوضح الزين أن الورشة ستناقش مراحل أعمال حج عام 1440 هجرية من التقديم الإلكتروني والكشف الطبي والتفويج وأداء البعثة في الأراضي المقدسة.
وأكد أن الهدف هو تعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات لتطوير وتجويد الأداء في الأعوام المقبلة لراحة حجاج بيت الله الحرام.
سونا