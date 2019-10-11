زعماء ومنظمات دولية يهنئون آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام

قوبل منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الجمعة بترحيب داخلي ومن قبل عدة شخصيات وأطراف دولية رأت أن ما قام به آبي من إصلاحات ومجهودات لإحلال السلام في القارة السمراء، تبرر اختياره لنيل الجائزة.
فقد أكدت إثيوبيا أنها “فخورة كأمة” بنيل رئيس وزرائها جائزة نوبل للسلام، وكتب مكتب آبي على تويتر “نحن فخورون كأمة.. هذه الجائزة تشكل اعترافا بعمل رئيس الوزراء من أجل الوحدة والتعاون والتعايش”.
كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لمنح الجائزة لآبي أحمد مهندس المصالحة بين بلده وإريتريا المجاورة، مشيرا إلى أن هذا التتويج يغذي الآمال بإحلال “الاستقرار” في المنطقة.
كما هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في تغريدة على تويتر رئيس الوزراء الإثيوبي “على جهوده التاريخية لبناء السلام، التي منحت العالم أملا في وقت يحتاج فيه إلى قيادة خدومة أكثر من وقت مضى”.
ولم تدل الحكومة الإريترية بأي تعليق بعد الفوز، لكن سفيرها في اليابان إستيفانوس أفورقي هنأ آبي وقال إن “شعبي إريتريا وإثيوبيا انتصرا مرة أخرى على الشر، بالدم والعرق والدموع”.
وقد أرسل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى آبي أحمد بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام “تقديرا لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي”.
كما هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدا أن نيله الجائزة “فوز جديد للقارة السمراء الطامحة دوما إلى السلام”.
الجزيرة