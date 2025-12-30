الإمارات تسحب قواتها من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية “إنهاء مهام ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب” في اليمن.

أكدت الوزارة أن القرار جاء بمحض “إرادتها” لضمان “سلامة عناصرها” .

جاء ذلك تزامنا مع رفض الخارجية الإماراتية لما وصفتها بـ”مغالطات” وردت في بيان المملكة العربية السعودية.

كانت السعودية أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن “أمنها القومي خط أحمر” داعية القوات الإماراتية لـ”الانسحاب”.

وليلة الثلاثاء، قصف التحالف ميناء المكلا في استهداف لأسلحة قال إنها جاءت من الفجيرة من الإمارات