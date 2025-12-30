ضاحي خلفان يعلق على قصف ميناء المكلا ويثير تفاعلا

علق نائب رئيس الشرطة في إمارة دبي ضاحي خلفان على تنفيذ التحالف العربي ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا اليمني.

وكتب خلفان في منشور على منصة “إكس”: “ميناء الحوثي المضروب !!”، ما أثار موجة كبيرة من ردود الأفعال.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه في يومي السبت والأحد (27 – 28 ديسمبر 2025) دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وأضاف المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع.

وشدد اللواء المالكي على استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

من جهته، قال نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تصريح إن ما جرى يمثل “اعتداء رسميا من قبل المملكة العربية السعودية على حضرموت ومينائها المدني”.

المصدر: RT