حماس تنعي السنوار وقادتها.. وتكشف هوية “أبو عبيدة” في أول ظهور للناطق الجديد باسم القسام

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجموعة من قادتها البارزين استشهدوا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وفي كلمة للقسام بثتها قناة الجزيرة، قال المتحدث العسكري الجديد باسم القسام إنها تنعى “القائد المجاهد محمد السنوار قائد أركان كتائب القسام والقائد الملثم أبو عبيدة باسمه الحقيقي حذيفة الكحلوت (أبو إبراهيم)”.

ونعت كتائب القسام عددا آخر من قادتها أبرزهم “القائد المجاهد محمد شبانة قائد لواء رفح والقائد في الكتائب حكم العيسى والقائد الشيخ رائد سعد قائد ركن التصنيع”.

وقال المتحدث العسكري الجديد باسم القسام إن “طوفان الأقصى جاء ليصحح المسار ويعيد روح المقاومة إلى الأمة”.

وأضاف أن “التوصل إلى اتفاق وقف الحرب جاء ثمرة لتضحيات شعبنا وبطولات مقاومته”.

ودعا “كل المعنيين إلى لجم الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه بدلا من الانشغال ببنادقنا الخفيفة”.

الشرق القطرية