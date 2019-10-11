تطعيم أكثرمن 754ألف مواطن بولاية سنار

دشنت وزارة الصحة الاتحادية وولاية سنار ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف اليوم الجمعة بمنطقة ودالنيل حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف أكثر من754 ألف مواطن بالولاية تستمر لمدة 5 أيام بحضور عدد من المنظمات وشركاء الصحة وينفذ الحملة 2892 من الكوادر البشرية بالتزامن مع حملة تطعيم أخرى بولاية النيل الأزرق ليصل العدد المستهدف إلى مليون وستمائة وخمسين ألف نسمة.
وزير الصحة الاتحادية د أكرم علي التوم أكد أن تلك هي المرة الثانية التي يتم فيها تطعيم ضد الكوليرا وهو لقاح آمن وفعال لكل الأعمار المستهدفة يحمي فوق الـ65 في المائة إلى الـ70 في المائة من المرض .
وقال إن هذا التطعيم جزء من تدخلات أخرى تقوم بها الوزارة مثمنا دور المواطن ولجان المقاومة في الأحياء في التبليغ عن الحالات وإنشاء غرف العزل مشدداً على ضرورة الالتزام والاستمرار في عمليات مكافحة المرض خاصة في الإصحاح البيئي والرقابة على الأغذية وكلورة المياه وتجهيز غرف العزل والمعالجة مضيفا بأنه قلق ومنزعج للوضع الصحي بالولايتين.
من جانبه، أشاد والي ولاية سنار المكلف اللواء الركن محمد عثمان حمد بجهود وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات في تقديم يد العون والمساعدة في خفض معدلات الإصابة بالمرض والذي سجل اليوم حالة واحدة استقبلتها مستشفى ود النيل لتبلغ جملة الحالات منذ 12 سبتمبر وحتى اليوم 11 أكتوبر 99 حالة منها حالتا وفاة مشددا على تواصل حملات الإصحاح البيئي وردم البرك معلنا عن إيقاف الذبيح بمسلخ ود النيل مع العمل فورا في صيانته وتأهيله.
إلى ذلك، شهد وزير الصحة ووالي الولاية ومدير منظمة الصحة العالمية بالسودان د .نعيمة القصير اجتماع غرفة الطوارئ الصحية والذي استعرض تقرير الوضع الوبائي بالولاية والجهود المبذولة لاحتواء الأوبئة والأمراض والتحديات التي تواجه ذلك كما تفقدوا عددا من المرافق الصحية بالولاية شملت مستشفيات ود النيل وسنجة وسنار إضافة إلى مركز غسيل الكلى سنجة.
سونا