وزير الصحة الاتحادي لا كبير علي المحاسبه

اكد وزير الصحة الاتحادي د. اكرم علي التوم لدي زيارته لولاية سنار ان لا كبير علي المحاسبة وقال ان اخطأت فحاسبوني وترحم على ارواح شهداء الثورة منذ مجئ حكومة العهد البائد وقال ان الشهداء ماتوا مطالبين بالماء والصحة والتعليم وهو من حقهم .
ودعا وزير الصحة الاتحادي المواطنين لاخذ الحيطة والحذر والتبليغ عند حدوث اي حالات اسهال مع اشراك لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير في لجان وغرف الطوارئ بالولاية والمحليات مبينا ان تكاتف الجميع يؤدي الى انقاذ ارواح المواطنين موجها باستمرار الجهود والروح التكاتفية حتى القضاء على المرض مشددا على المحاسبة الكاملة على التقصير من ادنى مستوى الى اعلى مستوى
وكان وزير الصحة الاتحادي قد تفقد مستشفى سنار وسنجة يرافقه والي سنار المكلف ووزير الصحة بالولاية حيث وقف على مستوى الخدمات بها.
سونا