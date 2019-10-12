إبراهيم بقال سراج: “حمدوك موظف “قُحْـــت” !!

🔅✍ حمدوك عندما تم تعيينه وزيرا للمالية في عهد الإنقاذ ظن أنه الوحيد المنقذ لإقتصاد السودان وضخم نفسه ورغم الرجاءات رفض المجئ للوطن وكان له الحق في الرفض لأنه يدرك ويعرف قدر نفسه أنه نمر من ورق ولا يستطيع أن يفعل شي ، وعندما وجد ضالته في قحت رئيسا للوزراء قبل بالمنصب وجاء للسودان لأنه يعرف أنهم ليسوا بسياسيين بل نشطاء إركان نقاش وفقط يجيدون الهرجلة والهتافات والفوضي ولا علاقة لهم بالسياسة ، وحمدوك يعرف حجم هؤلاء ومقدراتهم فكان تصريحاته بأن قحت لم تسلمه خطة وبرنامج إسعافي للفترة الإنتقالية يريد إن يثبت ولاءه لهم ولو بالخداع ويريد أن يثبت للعالم كله أن هؤلاء ليسوا سياسيين بقدر ما هم نشطاء هرجلة سياسية وعقب تصريحات حمدوك فكانت تصريحات قحت الانبطاحية ” موافقة علي قانون الطوارئ ، الانسجام مع المكون العسكري ، الخطة جاهزة في مرحلة الطباعة ” وهكذا كانت التصريحات وكلها كانت إيجابية وتصب في مصلحة المجلس العسكري الإنتقالي الموجود بموافقة قحت ووزراءهم بما فيهم رئيسهم ما هم الا موظفون لديهم يحكمونهم بقانون الطوارئ بموافقتهم .
🔅✍ مجلس الوزراء يناقش قضية السكرتيرة ولاء البوشي وتوجه وزارة العدل للوقوف معها وتصدر حكم قبل القضاء ويريدون قضاء مستقل ؟؟ مجلس الوزراء لم يناقش إزمات الدقيق ، الخبز ، الجاز ، صفوف الوقود ، الحفر في الشوارع ، المواصلات ولا قضايا السلام ولا فتح ومعالجة المصارف والسيول والامطار وفتح الجامعات بل كانت ولاء البوشي هي القضية التي تهم المواطن ولأجلها قامت الثورة وضحي الشباب ومات من مات ولا أحد يهتم بهم بقدر إهتمام مجلس الوزراء بقضية البوشي وتسخير إمكانيات الدولة وتوجيه وزارة العدل للدفاع عنها ؟ فعلا عندما صرح حمدوك وقال أن الحرية والتغيير لم تسلمه برنامج إسعافي للفترة الإنتقالية والحكومة بلا برنامج وبلا هدف وبلا خطة ؟ فكان صادقا في هذا التصريح وقضية ولاء البوشي ضمن برنامج الفترة الإنتقالية ويتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء ؟ أي إنصرافية أكثر من هذا ؟ وإين كفاءات وقدرات حمدوك لإدارة مجلس الوزراء ؟ فبدلا من إن يطلب من الوزراء وضع خطة العمل وتقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإجازتها كخطة عمل للفترة الإنتقالية ينصرف حمدوك ويناقش قضية شخصية للدفاع عن ولاء البوشي ؟ حمدوك يطلب من الحرية والتغيير خطة عمل ؟ طيب مادام انت غير قادر وما عندك خطة ، كفاءاتك ومقدراتك في شنو ؟ وما دام عاوز خطة جاهزة ومكتوبة من نشطاء قحت للعمل به فما كان محتاج ان تأتي أنت رئيسا لمجلس الوزراء وكان الأولي به دسيس مان او إي مهرجل من كولمبيا ليتولي المنصب ويعطي خطة وبرنامج لتنفيذه ؟ فهل كنا محتاجيين لحمدوك الذي يدعي الخبرة والكفاءة وليس لديه حتي خطة وهدف وبرنامج للعمل ؟ حمدوك عين نفسه موظفا لدي قحت كما كان موظفا في إديس .
🔅✍ قحت تعيين الولاة المدنيين الأسبوع المقبل ولن ننتظر إتفاق السلام كما جاء في إعلان جوبا بهذا التصريح قحت تريد الفتنة في السودان والتأكيد علي عدم أهتماها بقضايا السلام بالبلاد بل لا تريد تحقيق السلام وهذا يندرج ويصب في نفس خانة تصريحاتهم السابقة ” غابات السودان كتيرة شوفوا الغابة البتريحكم ” قحت تريد أبعاد الحركات من المشهد السياسي ، شكلت مجلسي السيادة والوزراء وتجاوزت الحركات والان تسعي للسيطرة علي ولاة الولايات وإقصاء وابعاد الحركات المسلحة مع أن ولاة الولايات لم ترد إي إشارة بالوثيقة المزورة إعطاء ” قُحْـت ” حق ترشيح أو إختيار الولاة ، نعم يتم تعيين الولاة من قبل رئيس الوزراء ولكن ليس من قائمة ترشيحات قحت ؟ وبموافقة قحت علي تمديد الطوارئ فمن حق المجلس العسكري الإبقاء علي ولاة الولايات عسكريين ومن حق المجلس العسكري احلال وإبدال الولاة بالجنرالات ومن حقه تعيين فريق مكان لواء بقانون الطوارئ ، نشطاء قحت مزقوا وثيقتهم بالموافقة علي الطوارئ وبالطوارئ يبقي الولاة عساكر وبالطوارئ غدا يحل مجلس الوزراء وبالطوارئ يلغي الاتفاق ؟ يبدو أن النشطاء لا يعرفون الطوارئ وفقط فهمهم في الطوارئ الابقاء علي رموز النظام السابق بالسجن ؟ ولا يدرون أن الطوارئ قد مزق وثيقتم ومافي حاجة اسمها وثيقة بعد اليوم . هؤلاء نشطاء هرجلة سياسية ولا علاقة لهم بالسياسة ، كنا فاكرين حمدوك خبرة وكفاءة فأذا به موظف لدي قحت والعساكر هم السياسيين في البلاد .
🔅✍ بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج
✍ الجمعة 11 أكتوبر 2019 م
📰 صحيفة الصيحة