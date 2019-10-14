حسين خوجلي: كل الذي تبقى لدينا -لو صدقت-( الجداد الإلكتروني)، ولو صدقت جداً تبقى لدينا الصفر الكبير

من هو الثالث؟
إني لأخشى على السودانيين من أقلية قحط مثلما أنني أخشى على قحط من أغلبية السودانيين. ومرافعتي في الحيثيات التالية:
الحزب الشيوعي صديق والخطيب من هو الثالث؟ الناصريون ساطع الحاج من هي الأولى؟ حزب البعث السوداني يحيى الحسين المحامي من هو هذا الأوحد؟ المؤتمر السوداني عمر الدقير من هو الثاني (المستور)، ومن هو المختلف عليه، ومن هو المرضى عنه سراً؟ الاتحادي الموحد من هو محمد عصمت وما هو الموحد؟ الصادق المهدي أين موقع الرجل من قحط بعد استقالته من نداء السودان، واستقالة ابراهيم من مفاوضات الحرية والتغيير؟ وأخيراً أين ( قِرفنا ) والشفاتة والقضارف حبيبتي من المنظومة؟ وقد سألوا يوماً ممثلة النقابات بقائمة تعليم الكبار اذا كنتِ تملكين ٧ بقرات واشتراها كلها سمسار بدولة مجاورة فكم تبقى لديك؟ فقالت: بكل صدقية وبراءة تبقى لدي الدجاج. نعم كل الذي تبقى لدينا -لو صدقت-( الجداد الإلكتروني)، ولو صدقت جداً تبقى لدينا الصفر الكبير
انتبهوا أيها السادة فقد قضى الأجنبي ووكلائه بالداخل على المعركة، وبقي المُعترك فانظروا على أي أرضٍ تقفوا؟
حسين خوجلي