تحذيرات من تراجع كبير في إنتاج الذهب بالسودان

حذرت اللجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد العام للصاغة وتجار الذهب مما قالت إنه أزمة ستواجه إنتاج الذهب في البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف استخدام مادة الزئبق ولجوء البعض لتخزينه.
وكشف محمد إبراهيم تبيدي، رئيس اللجنة، عن ارتفاع كبير للكيلو من مادة الزئبق التي تستخدم في استخلاص الذهب من 8300 إلى نحو 20 ألف جنيه في بعض مناطق التعدين. وتوقع في تصريح بحسب اليوم التالي نقلا عن موقع (سودان تربيون) انعكاس ذلك على تراجع إنتاج الذهب قريباً، خاصة في القطاع التقليدي بما لا يقل عن 60%.
وشدد تبيدي على ضرورة إيجاد بدائل لاستخلاص الذهب لضمان استقرار الإنتاج، مشيراً إلى أن بعض الشركات وعدت بتوفير آليات آمنة لا تؤثر على البيئة أثناء عملية الاستخلاص، لكنها تحتاج لوقت واختبارات في مناطق التعدين. ويساهم قطاع التعدين التقليدي بنسبة 90% من إنتاج الذهب في السودان، ويعمل فيه قرابة مليوني شخص.
وقرر مجلس الوزراء السوداني قبل أيام إيقاف استخدام مادتي الزئبق والسيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري، ووجه بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين، بحيث تُخصص نسبة من عائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية، فضلاً عن إنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين. وفي أواخر ديسمبر من العام 2018 قررت الحكومة السودانية السماح لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب بعد أن كان حكراً على البنك المركزي.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب في 2017، (105) أطنان، وفقاً لإحصائيات رسمية، وتشير التقديرات إلى أنه يتم تهريب نحو 70% من الإنتاج إلى الخارج، مع سعي المنتجين للالتفاف على القواعد التنظيمية التي تتطلب بيعه إلى البنك المركزي بالعملة المحلية وبسعر أقل كثيراً من السوق السوداء.
كوش نيوز
1 التعليقات
ابو امين
2019/10/15 at 7:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم يا اخوى تبيدى زعيم صاغة الذهب بامدرمان وايش اليمنع بالصبر للحصول على اجادة البديل المقنع والعملى وحفاظا على حياة المواطن واهم من الذهب والفضة ولا تراجع انتاج الذهب اهم واين هو الذهب فى تاثيرة على حياة المواطن والى اليوم المواطن يئن من الجوع والفقر والحرمان وسوء البيئة والموت والهلاك وانتم تسعون لعدم توقف الانتاج ولو على صحة وجثمان المواطن والتعقل افضل والبحث عن ادوات انتاج امنه وموجوده فى امريكا واستراليا وجنوب افريقيا والبلاد التى سبقتنا فى هذه التقنية ولماذا التباكى لتوقف الانتاج الى حين صحوة الضمير والاهم حياة المواطن واليس هذا مفيدا للعباد الضعفاء ام الموت والدمار لانسان والحيوان والنبات والله المستعان فى ناس همهم انفسهم وجمع الاموال واين حقوق المواطن البسيط دمار وموت ووالحيوان وما ذنبهم ؟ والامر يحتوى على اسئله كثيرة وخافوا الله فى عباده والله المستعان