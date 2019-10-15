حسين خوجلي: آخر تسريب لشعارات مسيرة ٢١ أكتوبر

علمت مصادرنا بداخل تجمع القوى السياسية والحزبية السودانية لمسيرة ٢١ أكتوبر الذي انفض قبل قليل من مكان مجهول، بأنهم لم يتفقوا على خريطة المسار بعد، فقد رأت بعض القوى السياسية أن يكون التحرك من قبة المهدي وينتهي الى جبل كرري تخليداً للمعركة الخالدة، ورأت بعض القوى أن يكون التحرك من مسجد البركس حتى ساحة القصر، ورأى البعض أن يكون التحرك من البرلمان القديم حتى مجلس الوزراء، وقد رأى البعض أن يكون التحرك من وزارة الدفاع حتى قرية القَراصة بالنيل الأبيض مسقط رأس الشهيد القرشي. غير أنهم قد اتفقوا على الشعارات التي توحد وتُرضي القوى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وقد تسربت الورقة التالية التي وثقت للشعارات وكانت كالآتي:
١/ شعارات الشيوعيين: سايرين سايرين في طريق لينين، كل السلطة في يد الجبهة، والخرطوم ليست مكة، التطهير واجب وطني
٢/ الوطنيون: نحن الكيزان ما فينا جبان، يا غندور الشهداء حضور ضد الطابور، جاهزين جاهزين لحماية الدين
٣/ أنصار الشريعة: اليوم الحار ما بندار عبد الحي وراهو رجال، شريعة شريعة ولا نموت الاسلام قبل القوت
٤/البعثيون: يا صدام الثورة قيام، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وي وي وي وي
٥/ حزب الأمة والانصار: نحن الأنصار بناكل النار ، البلد بنسيسها وبنسلمها عيسى، البلد بلدنا ونحن أسيادها تشهد كرري والشُكابة، الله أكبر ولله الحمد(القديمة)
٦/ تجمع الأحزاب الاتحادية: حررت الناس يا اسماعيل الكانوا عبيد يا اسماعيل، عاش أبو هاشم عز الأمة، الختمية سُلام النية صفاً واحد مية المية
٧/ الجبهة الثورية والحركات المسلحة: نحن النوبة أسياد الحوبة، نحن أسود النيل الأزرق غيرنا البلد العايمة بتغرق، دارفور الصعبة كست الكعبة
٨/ الأخوان المسلمون: الاسلام غايتنا والقرآن دستورنا، الرسول قدوتنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، هذا الصوت صوت الشعب وهذا الشعب شعب مسلم
٩/ الجمهوريون: يا محمود أبو البركات صلاتنا أصالة مش حركات، أستاذنا أصيل من غير تأويل زار اسرائيل
١٠/ شباب ديسمبر: دايرين تأهيل يا حمدوك ما تمثيل يا حمدوك، ما بنعرف شين يا حمدوك عديلة وزين يا حمدوك، دايرينو حلال يا حمدوك عرق عمال يا حمدوك، بندورو رغيف يا حمدوك من قلب الريف يا حمدوك
١١/ عساكر السيادي: الآن الآن يا برهان التأمين للسودان، الانسان يا حمدان الاسعار بقت نيران، يا يمة خليني نهضتنا بالصيني كباشي راجيني.
حسين خوجلي
2 التعليقات
قرفان
2019/10/15 at 3:24 م (UTC 2) رابط التعليق
والله انت مثير للشفقة ياخ … فقدان السلطة جنن ميتين عديل
ود بندة
2019/10/15 at 3:51 م (UTC 2) رابط التعليق
وبت الساته حي يا لطييف.
وذو النون راكبين رأس وما بنداس امشو عدل.
ود قلبا جيبو بره في الميدان وندوقوا بالسفنجات.
وابو شلاضيم وين حق الشهيد وين راح
والاصم مشغول في التقرب من الكنداكه مروة
ود بشارة حميدتي خليك بعيد المرة دي بنحرق الحديد .
والصابنها ما عارفين شايتين وين.
وبت البوشي كورة عديل دا التغيير