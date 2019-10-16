أصحاب مخابز : مقترح زيادة قطعة الخبز لـ(1,5) جنيه يزيد التكلفة

انتقد عدد من المحللين الاقتصاديين وأصحاب المخابز مقترح زيادة سعر قطعة الخبز من جنيه إلى (1,5) جنيه ونوهوا لأثر هذه الزيادة سلباً على زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج.
وقال صاحب مخبز بشرق النيل “الجريف ” دفع الله عوض لـ(السوداني) أمس ، إن زيادة سعر قطعة الخبز ليست حلاً لمشكلة الدقيق والغاز وانجلاء الصفوف أمام المخابز ولكن اقترح دفع الله استيراد الخميرة وأن يتم توزيعها مثل الدقيق لوكلاء بعيداً عن مصانع الدقيق التي تلزم المخبز بالخميرة ولإنهاء التلاعب ووضع هامش ربح (1) جنيه للكرتونة، وقال إنه ضد زيادة السعر لانعكاسه سلباً على زيادة مدخلات الإنتاج بصورة غير متوقعة إضافة إلى زيادة العبء على المواطن. وتوقع توقف العمل بالمخابز عند استمرار مشكلات الدقيق والغاز.
وأكد مورد دقيق بالخرطوم (2) آدم الدومة عدم وفرة الدقيق واستمرار تراجع حصصه للمخابز وزيادة ترحيل الغاز من (150) إلى (300) جنيه.
وطالب الدومة الحكومة بعودة موظفي الأمن الاقتصادي للرقابة على المخابز لمعرفة الحصص الحقيقية لإنهاء التلاعب في الدقيق والمحاباة بين المخابز. ولفت إلى أن الحصص الحالية لا تغطي الإنتاج اليومي للمخابز، مضيفاً أن حصته الأسبوعية من شركات الدقيق تقدر بنحو (105) جوالات تراجعت حالياً لنحو (43) جوالاً فقط .
ودعا صاحب مخبز ببحري الدولة لمراجعة تكلفة الخبز خاصة وأن كافة مدخلات الإنتاج عالية التكلفة. وأوضح أن الدقيق عموماً مدعوم ولكن مدخلات الإنتاج يقع عبئها على صاحب المخبز. وأشار لتسبب شح الدقيق في خلق الصفوف وتماطل توصيل غاز المخابز في الوقت المحدد مما يضطر أصحاب المخابز للإغلاق إلى حين وفرة المواد (الدقيق والغاز)، مشيراً إلى انعكاس زيادة التكلفة تلقائياً على وزن الرغيفة.
وأجمع عدد من المواطنين عن رفضهم الكامل لزيادة سعر قطعة الخبز إلى (1) جنيه ونصف، موضحين أن هنالك شرائح لا تتحمل أعباء إضافية.
محمد إبراهيم مواطن التقته (السوداني) أمس بشارع البلدية، وقال إن الثورة التي قامت بالبلاد وخاصة عطبرة كانت بسبب زيادة سعر الخبز وندرته، موضحاً أن المواطن لا يتحمل زيادة أخرى في أي سلعة بغض النظر عن الخبز، ونوه أن على الجهات المختصة ضرورة النظر أولاً في موضوع الزيادة قبل التنفيذ إضافة إلى أن هنالك طلاب مدارس سوف يتأثرون.
وأضاف مواطن فضل حجب اسمه أن وزن الخبز الحالي لا يتحمل زيادة في السعر ويجب على الدولة دراسة المقترح قبل إجراء أي خطوة بشأن الزيادة، لأثرها السالب على المواطن.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ(السوداني) أمس، إن هنالك تناقضاً في تصريحات المسؤولين. وطالب الناير بوضع خطاب إعلامي اقتصادي يحس المواطن إلى أين وصلت الدولة، وأشار إلى أن زيادة سعر قطعة الخبز تلقي المزيد من العبء على المواطن خاصة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع، وقال إن الحكومة ليس أمامها خيار غير الدعم إلى أن يستقر الوضع الاقتصادي.
صحيفة السوداني