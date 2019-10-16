✍ هجمة شرسة جداً على الكيزان من معظم شرائح المجتمع.. والمناهضين ليهم سياسيّاً..بسبب فساد نظام حكم البشير..
لدرجة انو بقت عبارة “يا كوز” لو قلتها لزول يعتبرا “إساءة ونبذ”..
ويزعل منك وممكن يقاطعك..
فهل الكيزان هم الفاسدين.. أم الفاسدين هم الكيزان..؟!
✍ البقولو الشعب اتحمل 30 سنة فساد حكم نظام البشير..
هل معنى الكلام ده انو مقدرة الشعب السوداني.. وحدود صبرو على الفساد والظلم.. هي 30 سنة..؟!
وبعدها ينتفض بثورة مباشرةً.. ؟!
يعني الحكومة الحالية او الحتجي منتخبة..
هل الشعب السوداني حيصبر عليها لو طلعت فاسدة 30 سنة.. أم سيقتلعها بثورة.. ؟!
✍ لو الاجابة الشعب صحى وتاني ما حيصبر..
طب الشعب النوّمو شنو 30 سنة كاملة..؟!
الوعود الزائفة بالتنمية.. ممكن تنومنا سنتين تلاتة.. خمسة..
لكن 30 سنة.. دي غايتو الا الشديد القوي..
البنومنا نومة اهل الكهف دي..
✍ أيّها الناس.. نحن لم نكن نائمين.. ولم نكن صابرين..
بل كنّا فاسدين.. مع الكيزان..
نحن الكنّا بنطلب وساطة الكيزان للحصول علي الوظائف وتضييع عدالة الخدمة المدنيّة..
نرحب بالمسؤول الفاسد في كل المناسبات الاجتماعيّة.. ونستقبلوا كأنّو ولي من أولياء الله الصالحين..
نحن الشعب السوداني.. من مارسنا القبليّة والعنصريّة الفكريّة والتبعيّة الطائفيّة بلا اخلاق وبلا دين وبلا نوازع أخلاقية..
✍ نقدّس الأشخاص، أكتر من تقديس المسؤوليّة..
نحترم المسؤول أكتر من احترامنا لواجباتو المنوط بيهو ينفذا..
نشكر الوالي لو صرف للمعلمين مرتباتم.. ونشيد بالمحليّة.. لو قامت بحملة لرش الباعوض..
نحن البنمشي للبنوك نتزاحم على السلفيات الربويّة.. ونوسط لأكل الربا مدير البنك الكوز..
نحن الشعب الوحيد الممكن يتدخل في إجراءات النيابة.. بتلفونات الواسطات..
ووكيل النيابة ده دفعتي.. قرينا سوا..
نحن شعب يتصل بالقاضي عشان يخفف العقوبة عن مجرم..
لامن القضاء بقى يحاسب الزول ويسجنو ويغرمو لو نطّ ليهو حرامي في بيتو..
ضربتو .. وعوقتو.. ليه.. كان بس تنبهو وتقبض عليهو بدون أضرار..
وكأنوا صاحب البيت والحرامي قاعدين يلعبوا “سك سك..”..
✍ الأستاذ يهتم بالعيادات الخاصة أكتر من اهتمامو بالعمل الرسمي الحكومي..
الأخصائي يجي المستشفي ساعة.. وباقي اليوم في عيادتو الخاصة..
الجزار.. نص الكيلو لحمة.. نصو عضام والباقي شحم.. يجدعو ليك بالدس في الميزان..
التاجر الدولار زاد يرفع الأسعار، الدولار نزل.. يقول ليك.. وين ياخي بالعكس زادت تاني والله من محلّها..
الطالب في المدرسة ماعايز يقرأ ويتزاوغ من الحصص.. وأبوه وأمو ما شغالين بيهو الشغلة..
يومم كلو مفسبكين ومتوتسبين.. شمارات وونسات..
✍ الشباب.. مالين الفيسبوك والواتساب.. الكيزان أفسدو.. وكيزان حراميّة.. وهم شغالين تهريب ومضاربات بالدولار في السوق..
الواحد فيهم يشتري استثناء لعربية يجي يخت فيها ربح 300 مليون “بالقديم”..
وتلقاهو كاتب بوست على صفحة الفيس ينبذ معتز موسى..
✍ نصنا يتمنى ارتفاع الدولار عشان يغنى ويربح.. والنص التاني منتظر الدولار ينزل..
النص الأول تجار العملة.. وتجار السيارات والموبايلات.. وموردي الاسبيرات ومواد البناء وشركات الاستيراد وغيرا وغيرا..
النص التاني.. الشعب السوداني الحقيقي..
السودانيين البسطاء.. الفي الأرياف.. والضواحي..
الشغالين.. اعمال حرة.. اهلنا الغبش.. التعابي..
ناس رزق اليوم باليوم.. البياكلو من عرقم.. لا بيعرفوا تصاديق لا استثناءات..
لا شايلين موبايلات.. لا بمثلوهم الكانوا في الاعتصام..
ديل البمثلم ويدافع عنهم.. رب العزّة والجبروت..
القاهر فوق عباده.. الملك الحق.. لا اله الا هو رب العرش العظيم..
✍ يجب ان نقولها كلمة حق.. وان أبى الأغلبية الإستماع اليها.. ما كل الكيزان فاسدين.. ولا كل الفاسدين كيزان..
فالفساد ليس له حزب أو دين.. بل هو سلوك ناتج من خلل في التربية.. من الأسرة..
✍ والله من وراء القصد..
✍ علي جعفر