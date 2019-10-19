مبروك عطية: الزوج الذي يجبر زوجته على الخلع آثم شرعًا وله جهنم

قال الدكتور مبروك عطية – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر – إن للزوجة الحق في الخلع عند استحالة العشرة، ولكن فى حال إجبار الزوجة على الخلع لرفض الزوج الطلاق وإساءة معاملتها بهذا الغرض فهذا الزوج معرض لجنهم.
وأوضح عطية من خلال برنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية MBC مصر أن الزواج رباط مقدس يبدأ من عقد القران بنية إقامة حياة جديدة، وفى حالة حدوث المشاكل التى تقف معها الحياة للزوج الاستعانة ببعض الأهل والاصدقاء لتهدئة الأوضاع وعودة الحياة مرة أخرى، وفي حالة استحالة العيش فيجب على الزوج المسلم الذى يعرف شرع الله وتزوج هذه المرأة بشرع الله أن يطلقها ويعطيها حقوقها الشريعة.
وتابع عطية: أما فى حالة استحالة العشرة بين الزوج وطلب الزوج الطلاق لما جاء بقوله تعالى: {تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وإصرار الزوج على عدم التطليق مبيت النية بتضييق الخناق على الزوجة للجوء إلى الخلع حتى لا يعطيها حقوقها يأثم شرعا لعدم تنفيذ حدود الله والتي تعرضه لجنهم يوم القيامة.
مصراوي