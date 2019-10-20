عمسيب: النور حمد لأنه أفندي فهو امتداد للارث الأفندوي اللي قام أساسآ على أحتقار اللغة العربية والدين

وقت عبد الحي ده يا النور حمد _النور حمد هو زوج أسماء محمود محمد طه_ مجرد “أمام ” مسجد في حي “طرفي” بتتناوله بالنقاش ليه !
طبعآ مجرد “أمام ” و”حي طرفي ” دي بتورينا حاجات كتيرة ..
اللغة دي نحن بنحبها .. وعشان كده هي بتبوح لينا بأسرارها .. و بتلهمنا المعاني تباعآ ..
النور حمد لأنه أفندي فهو أمتداد للأرث الأفندوي اللي قام أساسآ على أحتقار اللغة العربية والدين .. وحكيت مطولآ عن كيف كان الأنجليز يجازون أهل الأنجليزية براتب يساوي راتب أهل العربية مرتين أو ثلاث مرات .. عشان كده شايف أمام المسجد ده “درويش ساكت ” ..
النور حمد ولأنه أفندي فأن حدود التمدن عنده لم تتجاوز أحياء الأفندية القدامى ولذلك فأن جبرة _وهو حي برجوازية ناشئة _ بالنسبة للأفندى العتيد حي طرفي .. وفوق ذلك فبالنسبة لأفندى مثل النور حمد فأن “الأحياء الطرفية ” غير مهمة ..
النور حمد وعندما كتب عن نقد البداوة وظن أنه ينتقص من قدر الثقافة العربية بوصفها أنها ثقافة رعاة لا بناة .. فأن ذلك لجذر فيه جعل لا شعوره السياسي مستعديآ للعرب .. وللغتهم .. ولاحقآ لتدينهم و لا نقول لدينهم ..
ولان فيه أستلاب بين و أعجاب شديد بسادته وسادة كل الأفندية أبات عيون ملونة ..
عبدالحي ده لا رافع عليكم سوط ..ولا عندو عليكم سلطان .. ياها خطبتو ولسانو ورأيو .. وياهو الأراء “المشاترة” رائجة و لاقية حظها من الأنتشار والنقاش من دوري النساء وعودة اليهود ..الخ .. عايزين عبد الحي يسكت ليه ؟
ما هو تحت دعاوى حرية الرأي كل الأقوال الشاذة والمشاترة بتلقى رواج وبتتناقش .. خلى الناس حتى “الأشياء” زي “أيهاب عدلان ” لاقية مساحتها وبتقول كلامها ..
أنتو العندكم السلطة والدولة وأدوات القهر .. أشتغل شغلك يا صلاح شعيب بلاش كلام فارغ معاك .
عبد الرحمن عمسيب