الحصول على معلوماتٍ جديدةٍ بشأن مرض غامض أدّى لوفاة (30) شخصاً بأم درمان

تَحَصّلت (المصادر) على معلوماتٍ جديدةٍ حول المرض المجهول الذي أودي بحياة (30) شخصاً وإصابة (12) عاملاً بمنطقة أبو سعد الحارة (73) غربي أم درمان.
وبحسب تقارير طبية تَحَصّلت عليها (الصيحة)، كشفت أنّ الحالات المُنوّمة بالمُستشفيات مُصابة بـ”تليف الرئة” لأسبابٍ مجهولة حتى الآن.
وكانت (الصيحة) نشرت تحقيقاً لمرض غامض انتشر بمنطقة أبو سعد الحارة (73) غربي أم درمان أدى لوفاة (30) شخصاً وإصابة (12) آخرين يتلقّون العلاج في عدد من مستشفيات ولاية الخرطوم لأكثر من شهرين.
وقال رئيس لجنة العمال بمشروع الإسكان كمال عبد لله لـ(لصيحة)، إنّ جميع حالات الإصابة بالمرض هي من فئة العاملين بالحفريات، وأرجع أسباب ذلك إلى أنّ التربة هي السبب الرئيسي للمرض.
الخرطوم: أم بله النور
صحيفة الصيحة
2 التعليقات
عامر
2019/10/21 at 9:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
رسلوا عينة من التربة للدول البشرية البتفهم عشان تديكم السبب يورانيوم وللا نفايات نووية.
سامي
2019/10/21 at 6:12 م (UTC 2) رابط التعليق
صدقت ياعامر عينة للدول البشرية
الحكومة السابقة دمرت البلد لدرجة المستحيل اصبح واقع في عهدها اي شيء يكبر حساباتهم على حساب المواطن ممكن
إنا لله وإنااليه راجعون