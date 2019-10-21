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جرائم وحوادث

2019/10/21

2019/10/21


ملثمان ينهبان سوبر ماركت الإحسان ببحري ويقتلان مواطناً بالرصاص



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تمكن ملثمان من قتل مواطن بسلاح ناري وذلك أثناء نهبهما سوبر ماركت الإحسان ببحري بمبلغ (400) ألف جنيه في حوالي الساعة الواحدة صباح أمس .

وبعودة لتفاصيل هذه الجريمة المؤسفة ، نجد أن الملثمين هددا العاملين بالسوبر ماركت بسلاح كلاشنكوف ونهبا المبلغ ، وقتلا المواطن الذي يعمل خفيراً بمكان مجاور للسوبر ماركت أثناء تفقده للمتجر عندما شعر بحركة غير طبيعية ومن ثم لاذا بالفرار .

هبت قيادات رفيعة من شرطة ولاية الخرطوم إلى مسرح الحادث وباشرت التحريات المكثفة .

وقامت شرطة مسرح الحادث بتصوير الجثمان والتحفظ على بعض المعروضات والأدلة .

وتم تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى أم درمان ، حيث قام البروفيسور جمال يوسف بتشريحه .

وبحسب صحيفة الدار ، توصلت الشرطة إلى معلومات هامة حول الجريمة نمسك عن الخوض فيها لمصلحة التحريات حتى القبض على المتهمين الهاربين .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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