ملثمان ينهبان سوبر ماركت الإحسان ببحري ويقتلان مواطناً بالرصاص

تمكن ملثمان من قتل مواطن بسلاح ناري وذلك أثناء نهبهما سوبر ماركت الإحسان ببحري بمبلغ (400) ألف جنيه في حوالي الساعة الواحدة صباح أمس .
وبعودة لتفاصيل هذه الجريمة المؤسفة ، نجد أن الملثمين هددا العاملين بالسوبر ماركت بسلاح كلاشنكوف ونهبا المبلغ ، وقتلا المواطن الذي يعمل خفيراً بمكان مجاور للسوبر ماركت أثناء تفقده للمتجر عندما شعر بحركة غير طبيعية ومن ثم لاذا بالفرار .
هبت قيادات رفيعة من شرطة ولاية الخرطوم إلى مسرح الحادث وباشرت التحريات المكثفة .
وقامت شرطة مسرح الحادث بتصوير الجثمان والتحفظ على بعض المعروضات والأدلة .
وتم تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى أم درمان ، حيث قام البروفيسور جمال يوسف بتشريحه .
وبحسب صحيفة الدار ، توصلت الشرطة إلى معلومات هامة حول الجريمة نمسك عن الخوض فيها لمصلحة التحريات حتى القبض على المتهمين الهاربين .
الخرطوم ( كوش نيوز )