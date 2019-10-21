برقية لحيارى الخرطوم بجوبا.. الإخوة الافاضل دكتور جبريل ومناوي وعبدالواحد وعقار والحلو

تحية طيبة
أنتم تعلمون والشعب والعالم أن 100% من أهل دارفور من أهل الاسلام والسبق والمكرمات وأن 76% من قبائل النوبة من أهل الاسلام والفداء والمجاهدات الوطنية.
وأن 90% من أهل النيل الأزرق من أهل الاسلام والتأسيس للدولة السودانية ولذلك تظل مطالبهم المشروعة أبداً نسخ عورة الفقر والجهل والمرض لا نسخ المنظومة القيمية لهذا الشعب المؤمن.
إنهم يطالبون بالعلم لا بالعلمانية وبقيام السلام لا بإقالة الاسلام
وبعدالة المشروعية لا بالعدول عن الشريعة والشرعية.
إن إصراركم على إلغاء شرعة الأغلبية ودينهم مطلب يتنافى مع قيم التراضي وحقوق الإنسان والديمقراطية ويحرض على فرض ديكتاتورية وإستبداد الأقلية على الأغلبية وهو الطريق الأسهل للخصام لا السلام.
إنها ليست مسلمات الجماهير بل هي مزاعم النخب القاطنة بأوربا وعواصمها المترفات.. لا أحلام أهلنا البسطاء الذين يعيشون وطأة الحرب والخوف والجوع وبؤس المنافي..
أخي جبريل والحلو ومناوي وعبدالواحد وعقار اتقوا الله في بلادكم وقبائلكم وأسركم وأنفسكم..
هؤلاء الذين فرضتم عليهم الحرب بلا مشورة والكريهة بلا استئذان واجبرتموهم على مواجهة جيشهم وأنتم تعلمون بأن النضال المدني كان أمضى وانصح وأجدى وأسلم..
وقد آن الأوان أن تعودوا إلى الرشد والحكمة والعقلانية وأنتم ونحن بها جديرون.. قيم إن لم تهدنا بالأمس بالبصر فلتهدنا اليوم بالبصيرة..
واعلموا أن الخوف الشجاع في غير إنكسار هو الذي يفتح الحقول والينابيع ويوزع الكتاب والابتسامات ويرحب بالأطفال القادمين عافية وعلماً ووسامة..
مرحباً بكم في معاهد الاعتدال والوسطية وقبول الآخر في بلادكم وأنتم تودعون مدارس الاستلاب وغواية الفكر وتغنون بألحان الآباء المؤسسين
بي بلادي أفخر وبشّر
ما بخاف الموت المكشّر
ما بخش مدرسة المبشّر
وعندي معهد وطني العزيز
وهي عزة يستحقها هذا الوطن ويستحقها شعبه وإن لم تفعلوا فإن الثائرين قادرون على الاستبدال وتركيب الحياة القادمة.
حسين خوجلي