علمانية وشيوعيّة السودان: والتجارة بالدين

✍ قيل إن الثعلب استهزأ يومًا باللبؤة؛ لأنها لا تلد في السنة طول عمرها إلَّا جروًا واحدًا.. فقالت له: حقًّا ولكنَّهُ أسدٌ..
فشيخ عبد الحي يطلع سروري.. يطلع تكفيري.. يطلع كوز .. يطلع جن أحمر.. هو في النهاية شيخ وعالم.. لا يملك قوة غير كلمته عبر المنبر..
وانتو خايفين من كلامو.. وحريّة الرأي والتعبير بقت ليكم حااااااارة..
شيخ عبد الحي والقضايا الاعلامية الانصرافية دي ما مشكلة السودان.. عشان تشغلوا الناس بيها..
الشعب السوداني.. مشكلتو ما شيخ عبد الحي..
خلّو التضليل الاعلامي بتاعكم ده..
وركزوا لينا في الدقيق والوقود والأسعار الضاربة.. والدوا والعلاج الغالي..
✍ العلمانيون والشيوعيون يبيعوا الوهم لأنفسهم قبل الآخرين..
ويعيشوا الوهمة ويصدقوها..
ويجو يحاولو يقنعوا بيها غيرم..
شابكننا الاسلام وفصل الدين عن الدولة والكيزان تُجار الدين.. وبلاغ ضد شيخ عبد الحي.. وماعايزين مكبرات صوت في المساجد..
ياخ كرهتونا.. اي شئ شابكننا الكيزان.. الكيزان..
هل ده شغل متعمد لالهاء الناس عن القضايا الاقتصاديّة الرئيسية..؟!
الكيزان تجار دين.. اها الخطوة التانية شنو..؟!
تقعدو تتباكوا كده لمتين..؟!
والمحطة دي حتفارقوها متين..؟!
✍ أيُّها الناس.. النقّة السياسيّة دي ما بتحل البلد من أزماتا..
ما ممكن مستقبل السودان كلو يقيف.. في نقطة واحدة.. العلمانيون والشيوعيون ينقنقوا فيها العمر كلّو..
فكّونا من سيرة الكيزان دي والوهم البتبيعوه للناس ده..
وورونا خططكم لمستقبل البلد.. وحتبدوها متين..؟!
✍ عشان ما تقولو صبرنا 30 سنة وليه ما نصبر تلاتة سنوات….
نحن مستعدين نديكم 50 سنة.. نصبر علي الجوع والفقر والمرض..
بس ورونا من البداية برنامجكم ومشروعكم الوطني.. وخطتكم.. لانتشالنا من الأزمات دي..
عشان نكون صابرين بفهم.. ووعي وادراك..
والشارع بقى واعي..
والمصيبة تكونوا عايزننا نصبر على انكم تضعوا خطة عمل..
ودي ما ممكن نصبر ليكم فيها..
لو عقولكم خاوية.. بدل تمشوا السعوديّة والأمارات.. لدعم الوقود والجاز.. اعملو ندوات وورشات ومؤتمرات لتلقي مبادرات اصلاح وحلول عاجلة لأزمات الوطن..
وحتجيكم آلاف الخطط والبرامج ومن الشعب نفسو..
الكفاءات والخبرات السودانيّة بخير.. وانتو اتجاوزتوها في اختياركم لحكومة حمدوك..
✍ كانت مشاكلنا مع البشير ونظامو في الاقتصاد هسا بقت مشاكلنا معاكم في الاقتصاد وفي النزاعات الدينية..
✍ والله الثورة السودانية لو قامت عشان تحاسب عبد الحي وتخلي فطاحلة القطط السمان.. يبقى دي ثورة مُوجّهة.. ما ثورة شعبيّة..
ليه ما حاسبتو القطط السمان الكانت بتصرف عليكم في الاعتصام…؟!
✍ وين وعودكم بمحاسبة الجناة ومحاسبة قيادات النظام السابق.. ومبادراات 100 دولار من كل مغترب.. وين مطالباتكم بسحب الجيش الفي اليمن.. وين برامجكم الاسعافيّة للازمة الاقتصاديّة الراهنة..
✍ اصبروا ساي كده سليقة.. ما بتنفع معانا..
شعب استيقظ بعد ثلاثين عاماً.. أتريدونه أن ينام في عسل الصبر من جديد.. لثلاثون عاماً أُخرى..
هيهات لكم ذلك..
✍ علي جعفر