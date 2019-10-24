المؤتمر السوداني: سيتم الإعلان عن اسماء المرشحين من الحزب لمناصب ولاة الولايات

تناقلت الصفحات على الفيس بوك باهتمام قائمة المرشحين داخل حزب المؤتمر السوداني لمناصب ولاة الولايات فى الفترة القادمة فى إطار المساهمة والمشاركة وفق خطط قوى الحرية و التغيير لتحمل أعباء الفترة الانتقالية .
ينتهج حزب المؤتمر السوداني نهجاً مختلفاً فى مفهوم المشاركة السياسية داخل الحزب. وفقا للنظام الأساسي من حق العضو الترشيح و الترشح للوظائف الحزبية و العامة، لذلك اسندت قيادة الحزب أمر الاختيار إلى لجنة وضعت معايير صارمة وفق لائحة صادرة عن المكتب السياسي تنظم التنافس الداخلي بصورة مفتوحة، ليتم اختيار افضل الكفاءات الحزبية لشغل الموقع تمهيدا للمنافسة العامة .
هذا النهح يتسق مع البناء الديمقراطي للحزب و مع الشفافية فى ممارسته السياسية ، وقد لاحظنا أن بعض التعليقات عاتبة على الحزب لانه قرر عدم المشاركة فى مجلسي السيادة و الوزراء ، وتر أن فى المشاركة على مستوى ولاة الولايات نكوصاً عن القرار ، ونود أن نوضح أن الحزب قرر عدم المشاركة على مستوى المركز فى مجلسي السيادة و الوزراء ولكنه لم يقرر عدم المشاركة فيما دون ذلك .
وضعت الوثيقة الدستورية مهام عظيمة للفترة الانتقالية يتطلب انجازها مشاركة واسعة لقوى الحرية و التغيير فى قيادة الدولة من أجل تفكيك نظام الانقاذ البائد و تحقيق السلام و مواجهة قضايا المعيشة و الاقتصاد و التأسيس للانتقال الديمقراطي و التنموي المستدامين وهى مهام لا تتحقق بالعزوف عن المشاركة بل بتحمل المسئولية بناءاً على رؤى واضحة فى هذا الشان.
قرار الحزب بعدم المشاركة في مجلس السيادة و مجلس الوزراء جاء لخلق قاعدة واسعة للتوافق داخل الحرية و التغيير على حكومة قادرة على الحصول على حاضنة سياسية فعالة و مستقرة ونعتقد أننا قد نجحنا فى ذلك بصورة مرضية .
فور اكتمال إجراءات الاختيار التي تشمل التقديم و الطعون و دراسة السيرة الذاتية و المؤهلات و إجراء المقابلات ووفقا لخارطة الطريق المحددة سيتم الإعلان بصورة رسمية عن اسماء المرشحين من الحزب لمناصب ولاة الولايات.
حزب المؤتمر السوداني