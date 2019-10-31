إسحق فضل الله: أول العينة

اليوم الخميس.. الضربة التي تجعل السودان (في الدستور) دولة لا دين لها
– وخطوتان تصنعان هذا
– الأولى اجتماعها (قحت) يستغرق النهار كله الثلاثاء
– والثانية.. الشيوعي الذي يخدع قحت في اجتماعه حتى الفجر
– وأمس نحدث عن غضبة حميدتي
– وحميدتي في غضبته يوقف دعم النقل.. والدعم الصحي ويوقف نشاطاً كثيفاً بعد أن أعلن رفضه لأسلوب الشيوعي معه.. وسؤاله عن
: لماذا أدعم كل شيء وللشهر الرابع بينما الشيوعي يرسل فتياته يشتمنني
– وحميدتي/ في ترجمة أخرى على شريط الأحداث/ يسحب قواته من اليمن (بكل ما يعنيه ذلك) لكن
– في دار حزب معروف قحت تقطع النهار أمس الأول.. وعن ذكرى انقلاب عبود قحت تعد شيئاً لإطلاقه في الناس
– قحت إعلامها سوف يصرخ بأن قحت أعادت الديمقراطية في ذكرى تسليم عبدالـله خليل عنق السودان إلى حزام عبود العسكري
– (إعادة الديمقراطية في ذكرى إعدام الديقراطية)
– لكن اجتماع الليل هو المخيف
– فالشيوعي يخرج من اجتماع قحت لاجتماع تحت الأرض وفيه قالوا: حصلنا على نسبة 67% من التشريعي (المجلس الذي هو من يصنع القانون والدستور)
قالوا: بقيت الـ(33%)
– واجتماع الرياض يضع مخططه الرهيب نحو (دولة لا دينية) بابتلاع البقية هذه
– الشيوعي يصل إلى أنه لابد من ابتلاع نسبة الـ(33%) هذه وأن النسبة هذه تخصص للنقابات والأحزاب وبقية القوى
– والشيوعي يطلق حملة تهمس في أذان (الغواصات) لكل حزب ونقابة وجماعة فيها شيوعيون تحت الأرض
– والشيوعي.. بواسطة غواصاته هؤلاء يجعل الأحزاب والنقابات كلهم يرسل مندوبيه للمجلس
– وكلهم بالضرورة شيوعي
– والشيوعي يحرص جداً (ولا نكشف تفاصيل المخطط) على ألا يقوم حميدتي بجلب من يرفضون المخطط الشيوعي
– والشيوعي لهذا يطلق الآن حملة وشيكة تجمع كل جهة كانت تهدر ضد شيء من الأشياء
– جماعات الجزيرة
– جماعات السدود
– جماعات النيل الأبيض والجزيرة
– عندها يكتمل ابتلاع التشريعي
– عندها السودان (بالقانون والدستور) دولة علمانية
– وانطلاقة سيداو الآن هي
شظية واحدة من مدفعية المجتمع العلماني
– وتسليم التعليم لجهة بعثية شظية من مدفعية تعليم علماني
– والصراخ ضد الأذان شظية من مدفعية مجتمع علماني
(3)
– وفي وثيقة ألمانيا الشيوعي يقول إنه لن (يجرجر) للانتخابات لأنه لا جمهور عنده
– وأنه لهذا
يصنع فترة انتقالية تمتد لسنوات.. سنوات تمكنه من زج
– قانون ملحد
– مناهج ملحدة
– مجتمع ملحد
– و…
(4)
– يبقى أن الشيوعي الآن يعيش شيئاً يشبه الابتهاج لأنه سمع حسين خوجلي يقول إن عضوية الشيوعي لا تزيد على ألفين وأربعمائة عضو
– بينما (ووثائق الانتخابات الأخيرة للشيوعي عندنا ) عضوية الشيوعي لا تبلغ ربع هذا العدد
– بقي أنه.. إن كان الأمر قوة و(رجالة) فإن الإسلاميين اليوم لا يبلغون معشار الشيوعي اليوم.. الإسلاميون اليوم بينهم وبين الرجالة يوم وضحوة
– الخميس والشيوعي يلقى حميدتي لابتلاعه
إسحق فضل الله
الانتباهة