ماذا يقول عبدالحي يوسف عن مصارعة النساء في السعودية؟

(1)
• (استضافت السعودية الخميس 31 اكتوبر أول مباراة مصارعة نسائية حرة في الوقت الذي تتخذ فيه السعودية خطوات نحو تخفيف القيود الصارمة المفروضة على الترفيه. وجرت المباراة في العاصمة الرياض، بين نجمتي المصارعة الحرة ناتاليا ولاسي إيفانز. وتمكنت ناتاليا من إنزال الهزيمة بمنافستها لاسي إيفانز، والتُقطت صور لكل منهما بينما تحتضنان المشجعات وتلتقطان معهم الصور بعد المباراة. وكانت كل منهما ترتدي حلة رياضية كاملة وفوقها قميص (تي شيرت)، تماشياً مع متطلبات (ارتداء ملابس محتشمة)، كما هو معمول به مع السائحات الأجنبيات. وتسعى السعودية إلى التخلص من صورتها لدى البعض كواحدة من بين أكثر دول العالم قمعاً للمرأة في السنوات الأخيرة من خلال تطبيق إصلاحات جديدة).
• هذا حدث في السعودية وفي أرض الحرمين – ومع كل رجال الدين والشيوخ الموجودون في السعودية لم يخرج أحد وينتقد الحكومة السعودية على هذا الانفتاح الذي تشهده في الفترة الأخيرة.
• وحتى من خرج وغرد معترضاً على هذه المصارعة النسائية تم اعتقاله، حسب ما جاء في قناة الجزيرة القطرية.
• نحن لا نريد أن نبرر هذا الأمر، ولا نقصد به (الإجازة)، ولكن ندعو فقط للمقارنة بين المصارعة النسائية في أرض الحرمين وبين دوري السيدات لكرة القدم في السودان.
• مباراة مصارعة حرة نسائية في العاصمة السعودية، مع الوزن الديني الكبير الذي يحمله العالم أجمع للسعودية.
• السعودية – الأراضي المقدسة التي يوجد فيها بيت الـله في مكة والمسجد النبوي الشريف في المدينة يحدث فيها ذلك، دون أن يكون في ذلك إشارات سالبة للدين او حتى للحكومة السعودية.
(2)
• ترى ماذا سوف يقول الشيخ عبد الحي يوسف الذي ثار وغضب ودعا للخروج على الحكومة الانتقالية فيما أسماه بنصرة الشريعة الإسلامية؟. ماذا سوف يقول بعد مباراة مصارعة نسائية في الرياض؟!.
• هل يملك الشيخ عبد الحي يوسف او حتى محمد علي الجزولي قدرة على انتقاد الحكومة السعودية في ذلك الأمر باعتبار المكانة الرفيعة التي يحتفظ بها المسلمون عن الأراضي المقدسة في السعودية.
• نحن لا نريد أن نجيز دوري السيدات في السودان بمباراة في المصارعة النسائية في السعودية، ولكن نشير فقط الى رفضنا للحملة الشعواء التي خرجت من بعض رجال الدين لدوري السيدات في السودان، وهم لا يقصدون من ذلك إلّا انتقاد حكومة الثورة وتكفير قادتها.
• لا يوجد في الأرض أعلى رمزية (إسلامية) من أراضي الحرمين، فهل يوجد في السعودية الحزب الشيوعي او حتى الحزب الجمهوري؟.
• أظن أن الشيخ عبد الحي يوسف لو خرج على الناس وتحدث حول مباراة مصارعة النساء التي احتضنتها العاصمة السعودية فلن يجد غير حمدوك وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين (السوداني) لمهاجمتهم ونعتهم بالكفر والزندقة.
• بعض المغردون كانوا قد نبهوا الى وجود تناقض صارخ يتمثل في إقامة مباراة المصارعة النسائية في اليوم نفسه الذي ستقام فيه صلاة الاستسقاء استجابة لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل استجلاب المطر.
(3)
• بِغم /
• الدكتور عبد الحي يوسف / الدكتور محمد علي الجزولي /
• بعد التحية والتقدير
• هذا الذي كان في الرياض لم يكن لولاء البوشي علاقة به.
• لكن مع ذلك أعتقد أن الباشمهندس الطيب مصطفى لن يعدم حيلة في أن يقرن تلك المباراة التي كانت في المصارعة النسائية للفكر الجمهوري ولمحمود محمد طه الذي أعدم قبل أكثر من 30 عاماً.
• ولا أستبعد أن يضم الباشمهندس الطيب مصطفى وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبد البارئ ووزير الشؤون الدينية والأوقاف دكتور نصرالدين مفرح والرشيد سعيد والنور حمد وعمر القراي لقائمة الهجوم على مباراة المصارعة النسائية التي كانت في الرياض.
• الأكيد أنه لو لم تسقط حكومة البشير لما حدث ذلك في السعودية!!.
محمد عبدالماجد
القراية ام دق
الانتباهة
8 التعليقات
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أحمد
2019/11/03 at 8:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت قولك شنو؟ خليهو د. عبدالحى.
عبدالحى رايو وااااضح لكل زول بعرف عبدالحى ما انت البتحدد ليهو يقول شنو متين؟ بس دى فلاحتكم.
ود عازة
2019/11/03 at 9:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
مين دا
وعبد الحي ماله مال السعودية ودا اصغار منك لنفسك ليس الا وكانك تقول امنا السعودية فعلت فلنفعل
وتسال كان عبد الحي مفتي للديار السعودية
وبعدين ياغبي المصارعات كن يلبسن بناطلين وليس شورتات كلاعبات الشقراوات
نميري زمان
2019/11/03 at 1:16 م (UTC 2) رابط التعليق
ولماذا يفتي الشيخ عبدالحي في ما يحصل في السعودية هل ليس لديهم شيوخ ذيك كده؟ وكما سأل الاخ الكريم كلام عبدالحي خلو ورينا انت رئك شنو يا شاطر.
محمد ناصر
2019/11/03 at 2:52 م (UTC 2) رابط التعليق
مش عبد الحي اليقول ولكن أنا بقول لك إن الدين الإسلامي لا يمنع الرياضة النسائية ولكن بشروط:
1- أولاً أن تكون محصورة على النساء وفي محيط نسائي بحت، يعني لو كانت كرة قدم فيجب أن تقام في ملعب خاص بالنساء فقط لا يدخله الرجال ولا يكون المدرب أو الحكم أو العمال أو فني الإضاءة من الرجال بل يجب أن يكون كل ذلك من النساء.
2- يجب أن تتناسب الرياضة مع طبيعة وبنية المرأة يعني أن المصارعة وبعض ألعاب القوى لا تناسب المرأة من ناحية فسيولوجية فيستحسن ألا تمارس النساء مثل هذه الرياضة.
3- عدم مشاهدة الرجال لرياضة النساء ولا يسمح لهم ولا ينبغي لهم دخول الملاعب التي تقام فيها الرياضة النسائية
4- عدم إذاعة أو نقل أو تغطية الرياضة النسائية من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
5- عدم مشاركة المرأة في منافسات رياضية عالمية إلا إذا ضمنا أنها تقام في محيط وملاعب نسائية صرفة دون وجود أو مشاركة أو مراقبة أي رجال لذلك.
طيب نأتي لسؤالك عن الرأي الديني في مصارعة النساء وقبلها في دوري النساء الذي شجعت على قيامه ورعته بنت البوشي فأقول لك إن ذلك حرام قطعي لأن الدوري لم يقام في محيط نسائي فقط بل المباريات دخلها الرجال وكذلك مباراة المصارعة.
وبعدين لا تنتظر عبد الحي أن يفتي لك ولكن أنت حَكِّم عقلك وأرجع لدينك واسترشد بما تعرفه من صحيح الدين لتحكم على مثل هذه المسائل.
واتحدى أي عالم أو شيخ أو مسلم عادي أن يفتي بغير هذا الرأي
M Nour
2019/11/04 at 7:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا يستطيع عبد الحى وشيوخ السلفية عندنا تكفير الحكومة السعودية ومسؤوليها ﻷنهم هؤلاء شبوخهم والماسورة حينها بتقفل ومافى ريالات وهللات بتجى تانى باسم تنظبمات وجمعيات بحجة نشر الدعوة وبناء مساجد وخلوات ويتم صرف جزء والباقى طبعا مصروفات..و عندها طبعا سوف يقول لهم شيوخهم هناك طالما انتم تعرفون الدين والاسلام افضل منا فلستم بحاجة الى مساعدات..
نادر
2019/11/04 at 11:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعة عبد الحي رجع من الامارات بعد معارضة تتدخل القوات الامريكية في العراق ما خاف كان موجود في الامارت يخاف هو موجود في السودان
بعدين شنو دخل عبد الحي في السعودية
]دا عدم موضوع منك بس
الكوشى
2019/11/04 at 6:04 م (UTC 2) رابط التعليق
للمعلومية شيخ عبد الحى وكثيرين ممنعوين من دخول مملكة سلمانكو لا حج ولا عمرة وقبلهم الترابى واعضاء حزبه رجعو الغنوشى من مطار جدة وهو بملابس احرام الحج رغم انو حاصل على فيزا ودافع الرسوم كلها ثم سمحو له بعد 10 سنين بعد انتصار الثورة ثم منع ثانية نقول للصفرآبى ود عبد الماجد فريقك صفرى وانت مصفر هل ترضى لاختك او بنتك تلبس شورت وتنطط زى الأرنب وتلعب كورة يا خى الرجال بلبسهم ده فى كلام تجى تقول لى حريم بعدين أبعد عن الموضة ياود عبد الماجد موضة رفض كل ما هو اسلامى بحجة الكوزنة والأخونة والدعشنة فلو الأمر كذلك يوجوز لنا أن نوصمك بالشوعنة والبعثنة والنصرنة التى تعادل البلوى الكبرى القحطنة
M Nour
2019/11/04 at 7:28 م (UTC 2) رابط التعليق
نادر
بتقول شنو دخل عبد الحى مع السعودية امال الخمسة مليون اخضر اللى استلمها من البشير كانت من وين؟!