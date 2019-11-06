الوفدالإعلامي يزور مركز الدراسات الصيني العربي

أكد الدكتور وانغ قوانغدا المدير التنفيذي الأمين العام لمجلس الادارة بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ان المركز منصة فكرية لتبادل الخبرات والأفكار حول الإصلاح والانفتاح والحكم والادارة بين الصين والدول العربية.
وقال الدكتور وانغ لدى استقباله الوفد السوداني الزائر للصين ان المركز جاء قرار إنشائه على يد فخامة الرئيس شي جين بينغ خلال كلمته التي ألقاها خلال زيارته لجامعه الدول العربيه بالقاهرة في يناير من العام 2016م ويتبع لأكبر جامعة بالصين جامعة شنقاهاي وتم افتتاحه في العام 2017م.
وأضاف الدكتور وانغ أن المركز منذ الافتتاح قام بتنفيذ العديد من الدورات في مجال اعداد الكفاءات وكذلك تم قبول اعداد كبيرة من طلاب الماجستير والدكتوراه المتخصصين في الدراسات الصينية من الدول العربية.
ومن جانبه أكد السيد قونغشياو شنغ المبعوث الصيني الخاص السابق للشرق الأوسط والباحث الخاص بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ان المركز يحرص بشكل جوهري ويسعى بقوة لضم الأكفاء من جميع أنحاء العالم لبناء علاقات ذات مصير مشترك بين المجتمعين الصيني والعربي ويبذل المركز جهدا مكثفا ودؤوبا في مجال الإصلاح والتنمية بين الصين والدول العربية وصولا الى أن يصبح المركز أكبر وأقوى لتقديم المزيد من الدعم الفكري للجانبين.
وفي ختام اللقاء طاف الوفد الاعلامي على معرض الصور بالمعرض الملحق بالمركز وكذلك تعرفوا على الكتابة الصينية عبر المحاضرة القيمة التي استعرضت بداية وأصل الكتابة الصينية.
الجدير بالذكر أن هنالك حوالي عشرة من الطلاب السودانيين يدرسون بالمركز عبر المنح التي تقدمها الجامعة والمركز للطلاب
العرب والأفارقة.
سونا