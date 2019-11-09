عمسيب: بعد رحلة استجداء و”شحدة” طويلة لم تتمكن حكومة حمدوك من توفير أيآ من احتياجاتها لميزانية العام القادمة

ماذ كنتم تتوقعون من حكومة الموظفيين الدوليين هذه ؟
بعد رحلة أستجداء و “شحدة” طويلة لم تتمكن حكومة حمدوك من توفير أيآ من أحتياجاتها لميزانية العام القادمة ..
بعد فشل كل هذه المساعى ستلجأ بسرعة الى حل أزماتها عبر جيب المواطن ..
قرار كرفع الدعم عن للسلع ليس مستغربآ من موظف قادم من أحد أكبر مؤسسات الهيمنة الأمريكية المتخصصة في أغتيال أقتصادات الدول وأغراقها في الديون وقسم مجتمعاتها الي طبقتين فقط .. قلة قليلة تملك كل شئ ومرتبطة في ثقافتها وأستهلاكها ومصالحها بالخارج .. و طبقة تمثل قاعدة الهرم من الفقراء والمسحوقين ..
أنا لست حزينآ لهذه القرارات .. فهي قرارات متوقعة .. دولة كأمريكا مثلآ كنت تسعى لفرض تجارة عالمية مفتوحة بدون قيود عندما كانت الأقتصاد الأكبر .. كانت ترفض جميع القيود الجمركية والضرائب الحمائية في أي دولة .. بل كانت تمول أسقاط كل الحكومات التي تسعى لقفل موانئها في وجه السلع الأستهلاكية التي ستغرق أسواقها وستفتك بأقتصادها ..
عندما مال ميزان المدفوعات لصالح دولة كالصين وصارت أمريكا تحت رحمة التنين .. بدأت في فرض سياسات حمائية وضرائب أضافية على السلع الصينية في خرق واضح لمواثيق التجارة العالمية التي كانت تروج لها ..
هولاء الناس ورغم أقتصادنا الهش وانتاجنا القليل .. يريدون أن يفتحوا السوق السوداني للأستهلاك .. للبضائع العالمية .. لنغرق أكثر وأكثر في فخاخ التضخم .. قلة قليلة تستطيع أن تحافظ على معدل أستهلاك مرتفع .. أما الغالبية العظمي فلن تستطيع المواكبة وستغرق في حياة الكلاب والقطط المشردة ..
لا مناص من أن نلوم الناس على قصر نظرهم وقلة أطلاعهم وثقافتهم وهم يقبلون بحكومة مثل حكومة حمدوك ويهللون لها ..وهي حكومة أتت في المقام الأول بأفكار ستفقرهم ..
السودانيين أختاروا .. بجهل او بغير ذلك .. أن يسلموا رقابهم لأراذل الناس .. وعليهم أن يتحملوا ذلك ..
5 تعليقات
قحط ح تقول الروووب قريبا علي العسكري عدم مساعدتها والطلب من حمدوك اشهار إفلاسها والدعوة لانتخابات مبكرة جدا جدا وعندها سيتحد الشعب ويرضي الجميع وتصل المعونات والمال المتدفق من الخارج أن شاءالله….حكومه قحط مغضوب عليها دوليا ومحليا… اصحووووووو
ويبقي الحل عند الشعب الطيب
أما فرارا بالجلد خارج البلاد…..
…او ثوره كاسحه ماسحه……رفع واساسا كل السلع مرفوعه 300%…ماهذا ….اوربما الخط ب من العملاء والطابور الخامس…عايزين اسخنوا البلاد….واطبقوا النظريات…وادخلوا المليشيات….مع الشيوعي والعلماني وبن زايد ووووو مش ح تقدر تغمض عينيك..
هذة حكومة فاشية وفاشلة لن يفعل هؤلاء العملاء والمطبلاتية لهم أي شي وبدأنا نعتقد أن حمدوك قد يكون جاسوس لأبي أحمد ووزير مالية الهمام هذا هو يتبع لدولة خليجية وهرب الأصم الي حيث حثالة الناس أرض الأحلام والإجرام أمريكا فهو يبدو أنه ضالع في موضوع فض الإعتصام الذي صدعوا راسنا به وقاموا بتمثيل دور الضحية وكأنهم يتباكون او يهتمون لميت أو لحي الله المستعان حتي حمدوك ظهر انه له يد وموافقة علي فض الإعتصام هذا شي محير
الهدف واضح جدا ما عايز حتي احتجاجات..
إلغاء القبض عليهم في كراسيهم والرمي بهم في مزابل التاريخ.
ح يكون تغير سريع كلمح البصر لانو الوضع لا يستحمل السكات.
الفهم أنتهي خلاص……
الحل في البل.. تسليم البشيرللجنائية وكل الحرامية.