أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين 11 نوفمبر 2019م

الوطن:

العدل و المساواة بالداخل: “أولاد الخرطوم مادايرين سلام”

مجلس الوزراء يلزم العربات الحكومية بنقل المواطنين

الشعبي يطالب الحكومة الانتقالية بفتح بلاغ في مصر بشأن حلايب

“المهدي” يدعو لكنس وحاسبة من دمروا مشروع الجزيرة

ارتفاع رحلات تاركو إلى (192) رحلة في الشهر.

الانتباهة

حزب البعث: حميدتي لا يخطط لانقلاب

امتحان تلاميذ أساس دون دراسة”الإنجليزية” بالقضارف

أوامر بنقل المواطنين بالعربات الحكومية مجانًا

الصادق محمد أحمد: أعضاء المهاجرين تنتزع منهم وهم أحياء وتباع في مزاد

فقدان”16″ مليار دولار من عائدات الذهب

مدير الشهادة: نتائج الامتحانات لا تطبخ بليل

المهدي: “الشيوعي” نصير للبطش الدموي

السوداني

الحكومة: حل المؤتمر الوطني من أبرز أولوياتنا

مدير الامتحانات لـ”السوداني”: توقفت عن العمل احتجاجًا على تصريحات وزير التربية

قرار لمجلس الوزراء بنقل المواطنين بالعربات الحكومية

حمدوك: لن نرتاح دون إنصاف الضحايا

“الشعبي” يطالب الحكومة بتدوين بلاغ ضد مصر بشأن حلايب

غرفة النقل: المسؤولون يتحاشون إصدار قرار بشأن تعرفة المواصلات

الجريدة

لجان مقاومة الخرطوم تتبرأ من لقاء حميدتي

وفاة”3″ مواطنين بحمى الضنك بولاية كسلا

موجه تربوي: نسبة النجاح في الشهادة السودانية العام القادم لن تتخطى الـ”30%”

لجنة مقاومة الثورة الحارة”12″ تضبط معملاً لتصنيع”الكريمات” داخل مخبز

التيّار

المفتش العام للشرطة لـ”التيّار”: نافذون تورّطوا في بيع الجواز السوداني

استقالة مدير الامتحانات احتجاجًا على تصريحات الوزير

الأصم لـ”التيّار”: حملة ممنهجة ضد لجان المقاومة تهدف إلى هدم مشروع التغيير

مستندات لـ”التيّار”: تكشف مخالفات مالية بهيئة مياه الخرطوم

الصيحة

استقالة مدير امتحانات الشهادة..واتّجاه لمقاضاة وزير التربية

حمدوك يستنكر التركيز على قميصه في الفاشر ويؤكّد”تحقيق العدالة”

مسلّحون ينهبون مواطنًا”5″ كيلو ذهب و”8″ مليارات جنيه بنيالا

إدريس سليمان: لهذا حكمنا على حكومة حمدوك بالفشل

أخبار اليوم:

أحداث عاصفة بوزارة التربية وإستقالة مدير عام امتحانات السودان .

القراي : لم أطلب سحب الآيات القرآنية والأحاديث من المناهج الدراسية .

وزارة المعادن : إتجاه لتخصيص ١٪ من عائدات التعدين لمناطق الإنتاج .

بمشاركة حمدوك : جلسة نقاش حول السودان اليوم بمقر الإتحاد الأوروبي .

مبارك الفاضل يناشد السلطة الإنتقالية بتجديد وقف أي عمليات عسكرية .

النيلين