الاماراتيين لديهم تقدير خاص جدا للسودانيين.. لماذا؟

الاماراتيين أكثر تحضرآ من كل الشعوب التي تجاورهم ..

وأكثر تقديرآ لأصحاب الكفاءات والشهادات ..

وعندهم تقدير خاص جدآ للسودانيين .. تقدير حقيقي .. ويرجع للفضل في ذلك الى طبيعة الوظائف التي شغلها السودانيون الأوائل في هذا البلد ..

قد لا تتيسر مقابلة المواطنين الأماراتيين للكثير من “الوافدين” على هذا البلد .. لكن وبحكم طبيعة عملي فأن أغلب الأشخاص الذين اقابلهم يوميآ “أماراتيين ” .. ودعوني أقول لكم بصراحة نادرآ ما تنتهى محادثة بيني وبين أحدهم الا وقال لي “أنتم في بلدكم وبين أهلكم ” .. وغالبآ ما يحكى لي الواحد منهم قصة صداقة تجمعه بسوداني عمل معه في مؤسسة أو هيئة ما ..

لذا فأنني اعتقد أن مجلس الصداقة الشعبية والمبادرات الشعبية يجب أن تعمل لتعريف الأماراتيين بالسودان أكثر وأكثر .. كي تفتح أسواق العمل للسودانيين في هذا البلد الغني .. وكي تحمل رؤوس الأموال الأماراتية للأستثمار المقيد في القطاع الزراعى الواعد ..

عبد الرحمن عمسيب

