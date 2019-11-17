بيان هام من اسرة المهندس هاشم طاهر شيخ طه

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

بيان هام من اسرة مهندس هاشم طاهر شيخ طه

وزير البنى التحتية والنقل ..

التحية للشعب السودانى وهو الذى حقق النصر الكبير بثورته الظافرة المتوجة بتاج المدنية التى كانت سببا اساسيا لتكوين هذا المجلس الوزارى بممثليه الموقرين فلهم منا تحية أخرى لقبلولهم التكليف لخدمة الوطن الغالى ..

حسب ما ورد من أخبار متواترة عبر المنصات الإعلامية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى والصحف صباح الأمس عن الخطاب الموجه من السيد العبيد مدير مكتب وزير البنى التحتية والنقل والذى يتضمن دعم العلاج لشقيقته والموجه لثلاث جهات لتتحمل اعباء نفقات العلاج علما بأن شقيقته هى زوجة رجل أعمال معروف رحمه الله ويمتلك عقارات فى أرقى أحياء بورتسودان والبحر الأحمر .. عليه لابد من التوضيح التام لهذا الامر من كل جوانبه مع خلفية تاريخية موجزة عن الوزير وأسرته …

أولا المهندس هاشم طاهر شيخ طه قبل ان يكون وزيرا هو من اسرة لها اسهامات مقدرة و كبيرة فى مجالات الدعم الاجتماعى المختلفة سواء كانت فى جانب العلاج او التعليم او الدعم فى كل أوجه الضرورات الحياتية و يعلمها القاصى والدانى

إبتداء من شرق السودان مرورا بنهر النيل ومعظم بقاع السودان

فهو ابن طاهر شيخ طه سليل الحسناب الاشراف وهو من أعيان الشرق وهو من اوائل المرحبين والمستقبلين للزعيم الأزهرى عند زيارته للشرق باعتباره من الزعماء الوطنيين .. وجده لابيه شيخ طه إمام هو قائد سرية فى جيش الامير عثمان دقنة وجده الكبير هو الامير المجاهد خضر بن على الحسنابى نائب الامير عثمان دقنة واجداده هم أئمة المسجد الشافعى بسواكن وتولوا أمر القضاء والإفتاء فترة طويلة من الزمن .. واخوه ابن عمه وابن خالته رجل الأعمال المعروف صلاح قاضى شيخ طه رحمه الله واحسن اليه حيث كان منارة للخير والدعم لكل محتاج وخيره يسبقه كظله حيث فاق دعمه حدود الوطن الى بعض دول الجوار ومازال ابناؤه بعده يحملون لواء الخير .. وخاله عبدالله الفكى محمود رحمه الله رئيس الغرفة التجارية بعطبره ورجل البر والإحسان المعروف كافل الايتام وعلى يديه تقضى الحوائج بطيب النفس وبراح الأخلاق والفضالة .. فهو حقا خيار من خيار .. هذه الخلفية مهمة وضرورة لتقريب الأمر للقارئ حتى يعلم ان هذا الذى حدث ليس له علاقة بالاخ مهندس هاشم طاهر وانما تصرف شخصى من مدير مكتبه لم يحالفه التوفيق وليس له علم بالخلفية الإجتماعية لاسرة الوزير وليس له معرفة كاملة بشخص الوزير وهذا استنادا لما قام به من تصرف .. ومن جانب آخر فان هذه الأسرة تولى المرأة قدسية خاصة وتنأى ان تتناولها فى أي مناسبة أو مجلس من فرط احترامها وتقديرها لها ناهيك عن ان تقحمها فى مثل هذه الأمور هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الأسرة هى صاحبة مبادرات وإسهامات لحل كل الإشكالات الاجتماعية فى دائرتها وبصمت من غير من ولا أذى فلا يعقل أن يكون أمر هكذا معضلة بالنسبة لها .. كما أن المهندس هاشم طاهر رجل مشهود له بالعفة والنزاهة وتاريخه يشهد له بذلك وكل من يعرفه ..

نسأل الله ان يحفظ البلاد وان يولى علينا خيارنا وان يوفق القائمين على الأمر لما فيه الخير والرشاد ..

هذا والله ولي التوفيق

عن الأسرة

محمود قاضى شيخ طه

محمد عبدالباقى محمد

طه فكى شيخ طه

عثمان شيبة شيخ طه

محمود عبدالله الفكى محمود

حيدر أحمد الفكى محمود