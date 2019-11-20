شعبة الحبوب الزيتية ترحب بإيقاف صادر الفول

قال الأستاذ محمد عباس رئيس شعبة الحبوب الزيتية إن قرار إيقاف صادر الفول السوداني بجميع أنواعه والذي صدر من إدارة الصادر بوزارة الصناعة أمس صحيح وله علاقة بمصلحة المواطن وسيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف في تصريح لـ(سونا) اؤيد القرار واكد على صحته، مبينا أن القرار سينظم حركة الصادر وضبط الجودة وأشار إلى المشاكل التي سببها كثير من المصدرين بسبب عدم جودة منتج الصادر، مما ادى إلى أن تمتنع بعض الدول من استيراد الفول السوداني.

وأوضح أن دخول كثير من الأجانب في تجارة الفول إلى دولة الصين ادى إلى ارتفاع سعره محليا، مما دفع إلى ارتفاع أسعار الزيوت ، منوهاً إلى أن إندونيسيا أوقفت استيراد الفول السوداني لاسباب عدم الجودة.

وأعرب عن عدم رضائه لزياده أسعار الزيوت محليا إذ بلغت جركانه الزيت ٢ ألف جنيه وهذا شيء غير مرحب به يحرم الفقراء من شرائه.

وناشد محمد عباس بوقف الصادر من اجل المواطن، مطالباً بتوفير العلف للحيوان.

يذكر أن إدارة الصادر في الإدارة العامة للتجارة الخارجية في وزاره التجارة والصناعة أصدرت أمس قرار بإيقاف تصدير الفول السوداني بجميع أنواعه وذلك لحين الفراغ من الموسم الجديد لضمان انسياب الصادر بدون عقبات.

سونا