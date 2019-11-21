أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019م

أخبار اليوم:

إستقالة مفاجئة لمحافظ بنك السودان المركزي.

السلطات تلقي القبض على علي الحاج وتودعه سجن كوبر.

الحزب الشيوعي يكشف عن رؤيته لإصلاح التعليم.

توقيع اتفاق القلد بين الهدندوة والبنى عامر.

والي النيل الأزرق : جاهزون ومستعدون للتنازل عن المنصب وتسليمه لمدني.

الوطن:

تدشين قطار الخرطوم رسمياً وتوقعات بانجلاء الأزمة

اعتقال “علي الحاج” وغموض يكتنف مصير “السنوسي”

إعفاء مدير الطيران المدني

إعفاء مديري الشؤون التعليمية بمحليات الخرطوم

الانتباهة

إيداع علي الحاج سجن كوبر

مسؤول سابق: شهدت تزوير نتيجة الشهادة السودانية

استقالة محافظ البنك المركزي

السنوسي: جاهز للاعتقال ولن نسمح لـ”قحت” بالحكم لمدة 3 سنين

إقالة مديرا الطيران المدني وشركة المطارات

نقل المواطنين مجانًا ثلاثة أيام بقطار المواصلات

خبير تربوي: مناهج التعليم تناسب طلاب القرون الوسطى

وزير الطاقة والتعدين: شركة”سيبريا” اختفت فجأة وفي روسيا لم أجدها

السوداني

تفاصيل استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي

القبض على”علي الحاج” والسنوسي يتوّعد”قوى الحرية”

توقيف أخطر مزوّر وثائق وأختام وزارات سيادية وسفارات

الحكومة: نقل المواطنين بقطار المواصلات مجانًا لـ”3″ أيام

السنوسي: لن ندع قوى الحرية تحكم البلاد لـ”3″ سنوات

الصيحة

استجواب المهدي وترحيل”علي الحاج” لكوبر

أسر المعتقلين السياسيين تتوعّد بالتصعيد ضد الحكومة

موقع أمريكي: تأخير الدعم الدولي يجر السودان إلى العنف

التوقيع على وثيقة”القلد” بين أطراف النزاع ببورتسودان لـ”20″ يومًا

نورين: التعاون بين الخرطوم وجوبا بات ملحًا

الجريدة

فساد بهيئة بحوث الثروة الحيوانية وبيع”22″ سيارة في مزاد مقفول

علي الحاج في سجن كوبر

مواطنو أبو حمد يدخلون في اعتصام مفتوح احتجاجًا على تغوّل شركة دال على أراضيهم

“11” لجنة مقاومة تتضامن مع لجان الكلاكلات لإقالة معتمد جبل أولياء

التيّار

بعد صراعٍ دامٍ..الأطراف المتنازعة ببورتسودان توقّع وثيقة”قلد”

القبض على أمين عام”الشعبي” للتحقيق في بلاغ انقلاب 1989

استقالة تسبق إقالة لمحافظ البنك المركزي

آخر لحظة:

نجل نافع: (أبوي مديون والحديث عن ثروته هوا ساكت)

اعتقال علي الحاج واستقالة محافظ المركزي

خبير اقتصادي يطالب بالعودة لـ(الكسرة)

صلح ببورتسودان والسيادي يتعهد بمحاسبة المتورطين

السنوسي: لن نسمح لقوى التغيير بالحكم ثلاث سنوات.

النيلين