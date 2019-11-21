حزب المؤتمر الشعبي يطالب بإطلاق سراح أمينه العام

طالب إدريس سليمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، بإطلاق سراح الدكتور علي الحاج محمد، الأمين العام للحزب الذي تم اعتقاله من منزله أمس على خلفية انقلاب ١٩٨٩م.

ودعا في المؤتمر الصحفي اليوم بدار الحزب، إلى وحدة الصف الوطني والتوافق على مشروع وطني جامع، مبينا أن الدكتور علي الحاج مع الحريات وقبل يوم من اعتقاله كان له عمل فيما يختص بتحقيق السلام.

وقال سليمان إن حزبه يطالب بإجراء انتخابات عاجلة في أقرب وقت ممكن يختار بموحبها الشعب من يشاء، مؤكداً وقوفه مع التحول الديمقراطي ومع الحوار والتشاور والتفاهم والاجماع الوطني ووحدة الصف الوطني، مضيفاً: “نحن ضد الانقلابات العسكرية وضد العمل المسلح”.

الخرطوم 21-11-2019(سونا)