صورة على السجية لوزير الاعلام السوداني” فيصل محمد صالح” تجذب أنظار رواد مواقع التواصل

لفتت صورة لوزير الاعلام السوداني “فيصل محمد صالح” بالكورنيش بمدينة بورتسودان، جالساً على سجيته يتناول (شاي باللبن) مع الخبيز، انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب مانقلت (كوش نيوز).

وبدأت “فيصل” بتلقائيته المعهودة بالمدينة التي عاش فيها وترعرع بين أهلها وأنديتها، يتناول شاي باللبن في الهواء الطلق، عصر الخميس.

وعلق عدد من رواد مواقع التواصل على اللقطة المعبرة باعجاب منهم ” الشاذلي خيري” قائلا: نعم ..تبدأ الاشياء هكذا.. بسيطة وبريئة وصادقة.. مجرد شاى بى بسكويت .. وسرعان ما يُمتحنون.. اتمنى صادقا ان لا تبتلعهم السلطة والثروة .. ادعو لهم فإنهم فى حوجة للدعاء.

وكان وزير الثقافة والاعلام “فيصل محمد صالح” قد زار بورتسودان الخميس ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على خلفية الأحداث القبيلية التي شهدتها المدينة مطلع هذا الأسبوع.

الخرطوم (كوش نيوز)