قوة من الدعم السريع تصل بورتسودان

استقبلت ولاية البحر الأحمر صباح الجمعة قوة الإسناد العسكري من قوات الدعم السريع لدعم وتعزيز المنظومة الامنية بعد الاحداث القبلية التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخراً بين قبيلتي البجا والبني عامر وسقط على اثرها عدد من القتلى والجرحى مما استدعى حكومة الولاية لفرض حظر التجوال ليلاً بالمدينة. ووجد وصول قوات الدعم السريع الى البحر الأحمر ترحيباً كبيراً من المواطنيين الذين خرجوا الى الشوارع وسط تعالي هتافات وزغاريد الفرح إستبشاراً بوصول الدعم السريع وإيذاناً ببداية مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار. وأكد العقيد حامد موسى عناد قائد متحرك الإسناد انَّ القوة وصلت إلى بورتسودان بتوجيهات من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، بناءاً علي طلب من حكومة ولاية البحر الأحمر، وأضاف عناد انَّ القوة التي وصلت الي بورتسودان مهمتها إحتواء النزاع وبناء السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. من جانبه أشار المقدم حامدين اسماعيل بشر قائد قطاع البحر الأحمر الى دور قوات الدعم السريع في الحفاظ علي الامن والاستقرار، داعياً طرفي النزاع إلى تحكيم صوت العقل وإنفاذ الموجهات الأمنية والإلتزام بالصلح القبلي (القلد) والتعاون مع القوات النظامية في الحفاظ علي أمن الولاية.
الانتباهة
1 تعليق
الدعم السريع صمام الأمان وحقا اسم على مسمى ولولاه لفتك بنى كوز بالشعب السودانى
الكثير يتعامل مع الدعم السريع بحساسية مفطرة نتيجة التعاطى السلبى والمغلوط للاعلام مع الدعم السريع فاصبح يتبادر لذهن الكثيرين مجرد كلمة دعم سريع تعنى القتل والابادة الجماعية والاغتصاب علما بان من حقن دماء هذا الشعب وحفظ له كرمته وساعده على التخلص من بنى كوز باقل الخسائر الممكنة هو الدعم السريع دون غيره
ان الدعم السريع لا يحتاج إلى تكريم من احد ولا هو فى حوجة الى المدح والاطراء فقط هو فى حوجة الى سند ومساندة الشعب له فهو من الشعب بالشعب وللشعب فضلا انصفوا الدعم السريع ليبقى كما هو ركيزة الوطن الامنية التى تحميه وتذود عن حماه من اعداء الداخل والخارج الدعم السريع شرف وفخر لكل سودانى مخلص حادب على مصلحة بلاده