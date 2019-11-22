قوة من الدعم السريع تصل بورتسودان

استقبلت ولاية البحر الأحمر صباح الجمعة قوة الإسناد العسكري من قوات الدعم السريع لدعم وتعزيز المنظومة الامنية بعد الاحداث القبلية التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخراً بين قبيلتي البجا والبني عامر وسقط على اثرها عدد من القتلى والجرحى مما استدعى حكومة الولاية لفرض حظر التجوال ليلاً بالمدينة. ووجد وصول قوات الدعم السريع الى البحر الأحمر ترحيباً كبيراً من المواطنيين الذين خرجوا الى الشوارع وسط تعالي هتافات وزغاريد الفرح إستبشاراً بوصول الدعم السريع وإيذاناً ببداية مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار. وأكد العقيد حامد موسى عناد قائد متحرك الإسناد انَّ القوة وصلت إلى بورتسودان بتوجيهات من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، بناءاً علي طلب من حكومة ولاية البحر الأحمر، وأضاف عناد انَّ القوة التي وصلت الي بورتسودان مهمتها إحتواء النزاع وبناء السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. من جانبه أشار المقدم حامدين اسماعيل بشر قائد قطاع البحر الأحمر الى دور قوات الدعم السريع في الحفاظ علي الامن والاستقرار، داعياً طرفي النزاع إلى تحكيم صوت العقل وإنفاذ الموجهات الأمنية والإلتزام بالصلح القبلي (القلد) والتعاون مع القوات النظامية في الحفاظ علي أمن الولاية.

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