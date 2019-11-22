عبد الحي يوسف: الحكومة تمارس أفعال العصابات

حذر إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين الشيخ عبدالحي يوسف أهل شرق السودان من الانجراف وراء دعوات من أسماهم بالمنافقين والمنافقات في إثارة النعرات العصبية والقبلية ودعاهم للإتعاظ مما حدث فى دارفور وأكد بأن الغرب الكافر يسعى لشتات الأمة المسلمة عبر إثارة هذه النعرات. وقال في خطبة الجمعة: (الآن يراد لهذه الفتن الظهور من جديد حروباً بين العرب والأكراد وحروباً بين العرب والزنوج ولهذا فى كل بلد اصطنعوا هذه النعرات العنصرية وليس ببعيد مايحدث فى بلادنا الآن فى شرق السودان نسمع عن فتنة تطل برأسها وأناس يثيرون نعرات بين القبائل ونسمع عن مشاكل تدور بين البني عامر والهدندوة وقبلها بين النوبة والبني عامر). وأضاف: (نقول لأهلنا فى شرق السودان ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية. يا أهلنا فى شرق السودان لاتكونوا وقوداً لفتنة يزكي نيرانها المنافقون والمنافقات ولتكن لكم عبرة ماحدث فى دارفور فتنة اشعل نارها لوردات الحرب ممن يقيمون الان فى باريس ولندن وكندا وامريكا واضاف من الذي دفع الثمن هم المسلمون البسطاء). وصوب عبد الحي انتقادات عنيفة للحكومة بسبب القرار الذي أصدرته بمصادرة أملاك وممتلكات 28 منظمة دون وجه حق. وقال: (إنّ الحكومة الانتقالية الحالية لا تتعامل بمنطق الحاكم المسؤول لجهة أنّها تمارس أفعال العصابات، للتشفيّ والانتقام لكلّ من يخالفها، مؤكداً بأن هذه المنظمات تقوم بأعمال خيرية تخدم آلاف المواطنين فى العلاج وكفالة الأيتام.

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